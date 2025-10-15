Pensión Mujeres Bienestar: te contamos los requisitos que debes cumplir para ganar $3200 pesos

Este es un beneficio para las mujeres de México y cuentan con un periodo de tiempo corto para obtenerlo. Todos los detalles en esta nota.

La Pensión Mujeres Bienestar es parte del Programa para el Bienestar del Gobierno de México cuyo objetivo es contribuir a mejorar el nivel económico de la población de mujeres adultas mayores. Este apoyo ofrece 3 mil pesos bimestrales a las mujeres de entre 60 y 64 años.

¿Qué requisitos debo cumplir para obtener la pensión? Los tres requisitos que se deben cumplir son: tener entre 60 y 64 años, tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización y residir en la República Mexicana. En 2025 los periodos de incorporación se realizan cada dos meses, por lo que tienes que estar pendiente a las fechas de incorporación en la página oficial de Programas para el bienestar.

pension-mujeres-bienestar-mx Todos los detalles de esta pensión aquí. Archivo MDZ. Los documentos que debes llevar al registro, en original y copia son: identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad), Acta de nacimiento legible, CURP de impresión reciente, Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (recibos de cable, teléfono, luz, gas, agua o predial).

¿Cómo retirar la tarjeta de la pensión? Las tarjetas serán entregadas desde el 7 de octubre hasta el 10 de noviembre de 2025. Para retirarlos tienes que acudir al módulo de Bienestar al horario de tu cita, pero se recomienda asistir con algunos minutos de anticipación para evitar cualquier contratiempo. Recuerda que el horario de atención es de 9:00 a 15:00 h, aunque en algunos módulos se extiende el horario.