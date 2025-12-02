La dieta definitiva para combatir el hígado graso y reducir esta condición en pocas semanas

Te contamos todos los alimentos que se pueden consumir durante tu tratamiento. Recuerda consultar con un profesional para más información y un diagnóstico certero.

El hígado graso es la acumulación excesiva de grasas en las células del hígado y es un trastorno que puede ser causado por el consumo excesivo de alcohol o por otros factores como la obesidad, diabetes o colesterol. Una de las formas de tratar esta condición es a través de una dieta saludable con alimentos reales y pocos ultraprocesados.

Luego de consultar con un profesional sobre tu diagnóstico, es recomendable incluir alimentos como verduras y hortalizas, sobre todo los de hojas verdes como el brócoli, coliflor, espárragos, calabaza y pimiento. También frutas frescas que tengan una bajo índice glucémico, por ejemplo, manzana, pera, naranja, frutillas y arándanos.

Hígado.jpg El hígado tiene una forma irregular y es de color rojo. Archivo. ¿Qué otros alimentos consumir para cuidar tu hígado? Las legumbres tampoco pueden faltar para incorporar proteínas a tu plato. Se recomiendan lentejas, garbanzos y porotos. Luego se encuentran los cereales integrales como el arroz integral, avena, quinoa y pan integral. Durante esta dieta se aconseja evitar el consumo de harinas refinadas.

Las proteínas magras son esenciales para combatir el hígado graso. Elegir pollo sin piel, pescado (salmón, trucha, atún) y claras de huevo. La carne roja debe limitarse y optar por cortes magros. Tampoco hay que olvidar las grasas saludables como el aceite de oliva, la palta, las nueces y semillas. Si vas a consumir lácteos que sean bajos en grasas.