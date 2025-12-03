El desayuno favorito de los cardiólogos para tener un corazón saludable

El desayuno tiene un impacto importante en el metabolismo y la salud en general. Esta comida puede marcar el ritmo saludable del día. Estudios sugieren que la calidad nutricional de esta comida se relaciona con mejores indicadores cardiovasculares.

La revista Salud y Bienestar dio a conocer algunos desayunos elegidos por los expertos en cardiología que se enfocan en proteger la salud del corazón a largo plazo.

Los expertos en este tema recomienda consumir alimentos ricos en fibras, grasas saludables y antioxidantes, incluyendo cereales integrales, frutas frescas, frutos secos, semillas, vegetales, lácteos bajos en grasa y proteínas magras.

Para tener una idea, la fibra, presente en cereales y frutas , ayuda a regular el colesterol y optimiza el tránsito intestinal. Mientras que las grasas saludables reducen el colesterol malo.

Por otra parte, los antioxidantes, abundantes en semillas, frutas y hortalizas, trabajan para prevenir la inflamación.

palta Ideal para un desayuno saludable. Canva

Una opción de desayuno sugerida es un wrap. Se trata de una tortilla baja en carbohidratos, huevo cocido, pavo magro, medio aguacate y un puñado de rúcula. Esto combina proteína, fibra y grasas monoinsaturadas.

También se puede optar por la clásica tostada de aguacate en pan integral. Este desayuno aporta grasas saludables, fibra y potasio.

En cuanto a las alternativas dulces, recomiendan un sándwich de pan integral con mantequilla de cacahuete natural y mermelada de fruta orgánica.

Por último se puede desayunar avena, semillas de chía, leche vegetal, requesón o yogur, fruta (como el plátano) y un toque de canela. Esta mezcla estabiliza los niveles de azúcar en sangre.