Alerta global por la tormenta de radiación solar más intensa en dos décadas

Agencias espaciales y aerolíneas activan protocolos de emergencia ante una poderosa llamarada solar que alcanzó el nivel 4 de gravedad.

La Tierra se encuentra bajo el impacto de una "avalancha invisible" de partículas tras registrarse la tormenta de radiación solar más potente de los últimos 20 años. El Centro de Predicción del Clima Espacial de Estados Unidos clasificó el evento en un nivel de severidad 4 sobre 5, una categoría extremadamente inusual.

El origen del fenómeno fue una llamarada solar de clase X, la cual liberó energía masiva que viajó a velocidades récord, impactando de forma casi inmediata en la magnetósfera terrestre.

tormenta-solar-jpg. Tormenta solar. Riesgos tecnológicos y el desafío para el transporte solar El aumento de partículas energéticas ha puesto en jaque la infraestructura tecnológica moderna. Según los expertos, el impacto de este evento solar puede degradar las señales de GPS, afectar sensores electrónicos críticos y generar interferencias persistentes en las comunicaciones satelitales.

Uno de los sectores más afectados es la aviación comercial, que debió reforzar sus monitoreos en rutas polares debido a fallas intermitentes en los sistemas de navegación. Incluso en el espacio, los astronautas de la Estación Espacial Internacional debieron buscar refugio en módulos blindados para evitar la exposición directa a la radiación.