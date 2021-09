PASO 2021: estos son los currículum de los precandidatos

Cuando nos enfrentamos a una campaña electoral, los candidatos se hacen visibles a través de spots dónde lucen brillantes y "prometedores". En las PASO 2021 (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) se hizo evidente la falta de propuestas y planes por parte de los precandidatos. Como hay una nueva tendencia de incorporar "outsiders" de la política e incluso sobre "las caras de siempre", se hace imperioso ver los antecedentes. Así como cuando alguien se presenta a una entrevista laboral y lleva el CV, Zonajobs y Together w se aliaron para exhibir los currículum vitae de cada uno de los competidores.

De cara a las elecciones primarias que se llevarán a cabo en septiembre, en Argentina, Zonajobs y Together w/ publicaron los currículum de quienes aspiren a algún cargo en el marco de una campaña publicitaria. Together w/ es una agencia independiente de creatividad, tecnología, servicios de producción y medios. Su aliado fue Zonajobs que es el portal de empleos líder del mercado.

En "No cantes victoria" dialogamos con Lulo Calió, Chief Creative Office & Partner de Together w/ sobre cómo confeccionaron la hoja de vida de cada candidato. El creativo empezó con una pregunta sobre "cuánto cambiaría la intención de voto si en lugar de solo escuchar las promesas de los candidatos se pone sobre la mesa su preparación para asumir en el cargo". Después de todo "el currículum vitae es la carta de presentación de toda persona trabajadora en búsqueda de empleo, sin embargo, a la hora de votar, en época de elecciones, los ciudadanos no suelen tener acceso a ellos".

El próximo domingo 12 de septiembre se celebrarán las PASO en Argentina, que definen la lista de candidatos que representará a cada partido político en las legislativas de noviembre. En este marco, el portal de empleos Zonajobs y la agencia publicitaria Together w/ les solicitaron a los candidatos de las presentes elecciones sus currículum para difundirlos en la vía pública. En ese trabajo Lulo cuenta que algo que llamó la atención fue que así como alguno de los precandidatos colocó como profesión "youtuber", también hubo "otros que consignaban haber hecho un posgrado en Harvard".

El objetivo es visibilizar la experiencia laboral y formación académica de quienes participan de la contienda electoral en la que "seríamos 40 millones de empleadores que los toman o no para el puesto al que se presentan". Hay perfiles muy diversos "más orientados a Salud, otros a Economía; uno tiene que tener un mix que sienta que como diputado o senador en el congreso va a servir para lo que queremos que haga. No tiene que saber únicamente el sistema de leyes ya que el electorado se orienta hacia quien ve afín al interés que lo mueve". "Si nosotros tenemos un Congreso variado es la mejor representación que podemos tener" opinó Calió de Together w/.

En cuanto a la formación "todos cuentan con primaria y secundaria completa, no así universitarios". En este sentido no fue necesariamente relevante consignar la experiencia en la gestión por encima de la formación. Desde el equipo de Together w/ y Zonajobs no priorizaron este ítem sobre lo académico. "No consideramos que hiciera falta que tengan experiencia en gestión y sean políticos. Hay muchos que no son políticos y tienen un currículum muy interesante" apuntó Calió.

En el proceso de armado de los Cv "algunos enviaron cinco hojas" y otros una sola, pero todos estaban "muy interesados en que estuviera asentado que tenían experiencia en lo público y en lo privado" para que luego no se pueda decir que si se desempeñó sólo en lo público "es alguien que vive del Estado". Por esa razón querían dejar asentado que sus antecedentes laborales "eran mixtos y abarcaba el sector privado".

Escuchá la nota completa acá.