De qué se trata la Kabbalah a la que recurren famosos como Madonna

Entre las celebridades es muy común encontrar algunos cultos religiosos o espirituales que conllevan cierto exotismo. Hay uno que últimamente gana muchos adeptos como una forma de acceder al éxito en la vida pero que es en verdad muy antiguo: la Kabbalah o Cábala. La icónica Madonna lleva 40 años de fuerte compromiso con este antigua escuela esotérica. ¿De qué se trata? Un maestro mexicano cuenta las profundidades del estudio kabbalístico.

En No cantes victoria tuvimos la oportunidad de hablar con un referente mexicano que lleva adelante allí el Centro de Kabbalah, el maestro David Heiblum. En un primer momento se hizo importante aclarar que "el estudio de la Kabbalah es un estudio espiritual, no religioso. ¿Qué quiere decir? Religiosidad es hacer las cosas por automático, por tradición porque lo hemos venido haciendo hace miles de años. La espiritualidad es poder inyectar el aspecto energético de por qué hacemos lo que hacemos. Es por eso que la kabbalah no está peleada con ninguna religión". Aunque en muchas oportunidades se la encuentra ligada al judaísmo, Heiblum asegura que se relaciona con todas las religiones ya que en cada una de ellas y las filosofías que las acompañan "vemos kabbalah en ellos ya que ésta es la semilla o la raíz de la espiritualidad".

David Heiblum, maestro del Centro de Kabbalah.

Las enseñanzas kabbalísticas explican las complejidades del universo material y de un universo intangible. Tal como lo explica el maestro mexicano "son todas formas de conectar con la energía universal. De hecho la kabbalah ni siquiera se refiere estricamente a Dios porque es incomprensible. En el momento que estamos tratando de entender a Dios, ya lo estamos limitando. Por eso kabbalah es conexión con energía, lo que todos estamos buscando son distintas energías: sentirnos plenos, amados, protegidos".

"Los kabbalistas nos han dado estas distintas herramientas que estaban codificadas en el antiguo testamento para conectar con las energías disponibles". Según la Kabbalah, todo ser humano nace con el potencial de grandeza y esta disciplina es la forma de activar dicho potencial, lo cual es aplicable tanto en la vida diaria como en los negocios.

¿Qué es la astrología kabbalística?

La Kabbalah es espiritualidad de la semilla y desde allí brotan distintas herramientas como la meditación e incluso la astrología. "El momento más antiguo que la astrología es mencionada es en un libro que se le atribuye a Abraham, el patriarca. Eso es el principio del estudio de los astros y los signos zodiacales".

Por otra parte está la Numerología que plantea que "cada letra que existe en el alfabeto hebreo-arameo, si la vemos no como una forma de comunicarse una persona con otra, sino como una matemática perfecta, cada letra tiene un valor numérico y ciertos números tienen un valor muy poderoso". De acuerdo con la sabiduría ancestral de la Kabbalah, los números son mucho más que meros signos matemáticos y las letras mucho más que códigos. Cada número esconde tras de sí un mundo entero y cada letra hace esconde tesoros de sabiduría.

