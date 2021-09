El periodista que desafió a Alberto Fernández reveló detalles de la corrupción K

Ayer fue condenada una funcionaria del kirchnerismo, Romina Picolotti, por defraudación en contra de la Administración Pública. La sentenciaron a 3 años de prisión y quedó inhabilitada de por vida para ejercer cargos en la administración pública.

Fue secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable y su padrino político era el actual presidente, quien por entonces ostentaba el cargo de jefe Gabinete, Alberto Fernández. La condena llegó 14 años después y se inició con la investigación del periodista de Clarín Claudio Savoia, quien habló en MDZ Radio.

Lo trataron de "pseudo periodista", de "supuesto periodista de investigación" y de ser el "autor de imbecilidades". Hoy, concluye en que ese ataque hacia su persona se debía al temor de que se descubriese "toda la otra corrupción del gobierno kirchnerista que nosotros hasta ese momento no sabíamos que estaba pasando".

"La sentencia de ayer me da satisfacción", dijo Savoia, aunque se quejó de que "es una causa que cuando se encontraron las pruebas, estaba todo dicho. Era muy sencilla. El tiempo que transcurrido para que llegue esta sentencia, aún con un personaje menor y marginal en la política, demuestra que cuando hay intereses -en este caso de quien es ahora presidente de la Nación-, desgraciadamente la Justicia puede demorarse".

Resaltó que se llegó a una sentencia "por el trabajo del fiscal Guillermo Marijuan en la instrucción y sobre todo por el del fiscal Diego Luciani en el juicio oral, porque no querían ni hacerlo".

¿Cómo fue la presión que sufrió?

Claudio Savoia, periodista.

"Fui avanzando en la investigación, de la que solo sabían 2 compañeros míos. Ni siquiera lo conocía mi jefe, hasta tener todo probado y la crónica escrita. Lo presenté cuando tenía todo hecho y las pruebas que lo sostenían. Solo faltaba la entrevista con la señora Picolotti para el descargo", recordó.

Frente a eso, "la respuesta que yo esperaba era como mínimo una investigación interna y un pronto desplazamiento de Picolotti". Pero, lejos de eso, "dos días después de mi publicación, el jefe de Gabinete (Alberto Fernández) me convocó a la Casa Rosada y me sorprendió con un ataque, porque para una desmentida estamos todos preparados. Pero me acusaron a mi primero pero el fin último era que Clarín me echara", continuó detallando.

Según dijo, desde el Gobierno "llamaron a Clarín preguntando si podían anunciar en un acto político que me habían echado por haber engañado a mis editores". Era el momento donde el kirchnerismo estaba en campaña, elecciones que luego ganó Cristina Fernández de Kirchner.

"Primero me sorprendí y después me angustié, era todo el poder del Estado en mi contra. Había un Power Point con fotos mías y de mi familia", recordó.

Las conclusiones del periodista sobre su ataque

Según Savoia, "Romina Picolotti era una joven abogada de una ONG, que venía a oxigenar la política, esto era después de 2001. Joven, nueva, pura, sin los vicios de la política y a los 3 minutos que llega está metiendo a su familia, agarrando plata del Estado para todo lo que quiere y usando aviones privados como si fuese Mick Jagger. Mientras que la cuestión específica a la que debía dedicarse era una montaña de fracasos".

Con los años Savoia llegó a una conclusión: "Creo que atacarme era una orden de Néstor Kirchner. Como vimos con el tiempo, Alberto Fernández no es más que un obediente ejecutor de órdenes ajenas. Lo vemos ahora que es presidente, imaginate como jefe de Gabinete".

"Para mi el presidente se sintió personalmente desafiado. Para Néstor Kirchner fue un límite y dijo: 'Saquemos los dientes, sino los periodistas van a empezar a sacar y a poner', temían que hiciéramos foco sobre cosas mucho más graves de corrupción que estaban pasando en el gobierno kirchnerista, que después supimos. Toda la maquinaria de corrupción", concluyó.