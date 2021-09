Medidas económicas: ¿es posible que la gente cambie su voto?

El peronismo unido sufrió la peor derrota electoral de su historia en las últimas elecciones PASO. En consecuencia, la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner cuestionó la gestión económica de Alberto Fernández y, crisis política mediante, el Gobierno Nacional comenzó a repartir beneficios económicos para los argentinos, a fin de revertir el resultado que arrojaron las urnas de cara a las próximas elecciones legislativas.

¿Será aquello posible?, respondió en MDZ Radio el sociólogo y psicólogo social Arturo Flier. "El voto no cambia con más plata. La gente tomará el dinero, porque lo necesitan pero dentro del cuarto oscuro cada cual hace lo que le parece", dijo tajante.

Para el sociólogo, un ciudadano se decanta por una elección de gobierno a partir del a un bienestar personal o familiar que le parezca que uno u otro puede generarle. "Pero también influye si tengo trabajo, ingresos asegurados y si a quien voy a votar tiene cierta credibilidad".

Justamente, Flier entiende que con la gestión actual no hay credibilidad de la autoridad. "Este no es un tema menor, entonces la ciudadanía dice: 'ok, tomo lo que me das, pero no te creo'".

Justamente en ese sentido, "emergen los votos antisistemas o la reacción, aquel candidato que pueda encarnar la bronca, tanto de izquierda o de la derecha, a través de fenómenos como Milei". Es que, de cara a las próximas elecciones generales 2021, "las dos coaliciones mayoritarias están perdiendo su credibilidad, sin dudas", concluyó.