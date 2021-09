¿El embarazo de Fabiola Yañez le restará más votos al oficialismo?

El sociólogo y psicólogo social Arturo Flier se refirió a cuánto influye el embarazo de Fabiola Yañez, la pareja de Alberto Fernández, en términos electorales. Dijo que, a su entender, no provocará empatía ya que "está rota la confianza" de la sociedad con ellos.

Uno de los políticos que mejor hizo "rendir" su vida personal en términos electorales fue sin dudas el ex presidente Carlos Menem, a quien se lo vinculó positivamente, por ejemplo, con Yuyito González o quien "se hizo un festín" con su casamiento con Cecilia Bolocco. ¿Esto sigue vigente en el electorado actual?, se le cuestionó a Flier.

"Menem era un 'winner', un tipo simpático, carismático, aún estaba vigente en ciertos sectores la revolución productiva o salarial, el uno a uno y nos hacía creer que éramos ricos. Entonces, había un contexto muy distinto al actual, atento a que aquí no hay bienestar. Al contrario, hay malestar material y actitudinal sobre la autoridad. Tampoco hay un camino, no sabemos hacia dónde vamos. Y esa promesa de 'vamos hacia allá' debe tener algún fundamento. No existe perspectiva hacia adelante ni un proyecto colectivo actual", analizó el sociólogo.

Para Flier, la reunión clandestina en Olivos es un factor no menor en la decisión del voto en contra. "Eso era un proyecto colectivo, porque nos afectaba a todos, sin importar el nivel social ni económico. Pero así como en Malvinas fuimos defraudados, en este caso también lo fuimos. Todos debíamos cuidarnos por algo y resulta que mientras yo me cuidaba otros no".

El embarazo de Fabiola Yañez

Fabiola Yañez tiene 40 años y es la pareja de Alberto Fernández desde 2014.

Según el sociólogo, el embarazo de Fabiola Yañez no recuperará la empatía perdida, porque para eso "primero debe haber cierta simpatía y ciertas ganas de que al presidente le vaya bien. Como en su momento estaba esa empatía con Menem. Pero en este momento, el presidente tiene una falta de credibilidad importante e incluso su mujer, por el festejo del cumpleaños".

Por todo esto, Flier concluyó en que desde su punto de vista, esta noticia "no solo que no creo que le aporte electoralmente sino que hasta podría ser contraproducente. Hasta surgirán memes haciendo cálculos a ver si de la fiesta surgió el embarazo", por ejemplo.

"Tampoco mueve demasiado el amperímetro, pero es un factor que requiere de condiciones previas, tales como la empatía y la credibilidad", finalizó.