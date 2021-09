Historias y aprendizaje de una enfermera en medio de la pandemia

A un año y medio de que la pandemia de coronavirus irrumpiera en la vida de todos, el Gobierno nacional anunció nuevas flexibilizaciones, haciendo hincapié en que a pesar de ello, esto aún no termina. Quienes mejor lo saben y por ello pueden analizar la situación, son los trabajadores de la Salud.

Es por esto que en No Cantes Victoria, habló Roxana Gallardo, enfermera del Hospital del Carmen, quien contó cómo están trabajando ahora y destacó una historia muy conmovedora.

Roxana trabaja como enfermera hace ya bastante tiempo y haciendo una comparación con el año anterior admitió que "en 2020 se vivió más fuerte" porque "eran otros miedos, otras sensaciones y a medida que esto va pasando lo estamos enfrentando de manera diferente. Pero no hay que aflojar".

Si es necesario, Roxana Gallardo se queda haciendo horas extras para cubrir otros turnos.

La trabajadora de sanidad forma parte de Maternidad dentro del hospital, pero si hace falta, por la situación sanitaria, hace refuerzos en el pabellón Jacinto Álvarez, que es el área covid del Hospital del Carmen. En tal sentido, Roxana destacó la labor del grupo: "Nadie afloja dentro del equipo".

Pero, dentro de la rutina diaria, aparecen historias que conmueven y entre ellas la enfermera destacó a un paciente muy particular. "En frente del pabellón de covid está la morgue y uno de los pacientes que estaba internado vio pasar a un camillero. Y me dijo: 'esto me está dejando una gran enseñanza, yo vivía de otra forma, sin disfrutar momentos especiales y esto me está demostrando que todos vamos al mismo lado. Salgo de acá y empiezo a disfrutar la vida de otra forma'".

"Detrás de las máscaras se ven los ojos y las lágrimas de los pacientes", dijo Roxana.

Sin dudas este testimonio sorprendió y movilizó a la enfermera que en diálogo con MDZ Radio destacó: "Los ojos y las lágrimas a través de la máscara si se ven, la voz y la mirada no se olvidan". Además, señaló lo "duro que es a veces llevar la tranquilidad necesaria a las personas que están internadas" y la importancia de la empatía en esos momentos.