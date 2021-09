Coronavirus: el detalle que muestra que la pandemia aún no terminó

La ministra de Salud de la Nación puso en el centro de debate si el "chau al barbijo" era anticipado o no. Apenas se anunció en la conferencia de prensa de Carla Vizzotti y Juan Manzur una lista de flexibilizaciones, varias provincias e incluso CABA aseguraron que aún es muy temprano para una medida como la no exigencia del tapabocas. Desde el Gobierno nacional lo que se dispuso es la posibilidad de que no sea obligatorio usar el barbijo en lugares al aire libre, pero que cada provincia definiera su criterio al respecto.

Salta, Córdoba, CABA y Mendoza con matices distintos ya dijeron que no adherían a la medida. Un exasesor presidencial señaló que "si no hubiésemos tenido variante delta, podríamos haber decretado el fin de la pandemia" de covid-19, pero esa no es la situación y "el barbijo llegó para quedarse".

En MDZ Radio dialogamos con numerosos infectólogos, epidemiólogos y médicos en general durante toda la pandemia para arrojar luz sobre los hechos inusitados que implicó entender lo que estaba pasando en estos dieciocho meses. Uno de los integrantes del Comité Asesor de Alberto Fernández, Luis Cámera habló en "No cantes victoria" sobre su visión de esta etapa de la pandemia.

Al principio de la pandemia funcionó el Comité Asesor con el que Alberto Fernández se reunía de manera permanente. En esta etapa más calma que estamos viviendo, Cámera, médico clínico, expresidente de la Sociedad Argentina de Medicina e integrante del Comité aseguró "que hoy es un grupo de WhatsApp muy activo con el que Carla Vizzotti cuenta para consultar asuntos específicos todavía, pero ya no hace falta ir a la Casa Rosada todas las semanas". Sin embargo "hay reuniones con cierta periodicidad en momentos muy especiales porque todo el tema de las vacunas se lleva a través de Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) y a nosotros sólo se nos consulta alguna cosa muy particular".

Los anuncios de flexibilizaciones hacen parecer que la pandemia se terminó del todo y que finalmente superamos la "pesadilla eterna". Para Cámera esto podría ser así excepto por un detalle. "Tenemos que superar el capítulo de la variante delta que entre uno y tres meses ya se debería saber cómo queda. De no haber existido esta variante, hoy estaríamos en el final de la pandemia resolviendo la última etapa".

Lo que estamos viviendo actualmente es "un momento de descenso de casos en toda la región. En Sudamérica quedará un piso de casos que funcionará de plataforma hasta que se vaya apagando" explicó el doctor Cámera. "La variante delta es la que se va a quedar en definitiva" consideró el médico clínico.

¿Cuándo se puede decretar el final de la pandemia?

Al principio de 2020 aprendimos a identificar cuándo una enfermedad se consideraba pandemia. Pero aunque lo imaginamos mil veces ¿cómo se sabe cuando termina? La respuesta no está solo en lo epidemiológico pues otros intereses atraviesan ese momento. "Entre dos y cuatro meses los países del mundo desarrollado van a decretar el fin de la pandemia no tanto en términos sanitarios pero sí políticos", avizoró Cámera.

Por su parte, el expresidente de la SAME señaló que el final de la pandemia podrá marcarse "cuando el hecho de que uno esté infectado no te genera muchas muertes y haya mucha gente vacunada y el número de casos sea relativamente chico, se va a decretar como finalizada porque la presión social, económica, psicológica, sanitaria, política de todo tipo va a ejercer mucha presión para romper todas las fronteras sanitarias que se generaron a partir de la pandemia. Estamos muy cerca de eso por el peso de los acontecimientos se va a dar solo".

Un elemento clave para declarar que esta "pesadilla eterna" terminó es la vacunación. "Considero que el próximo año quedará la variante delta como endémica y desarrollará cada tanto algún foco en alguna ciudad". No obstante para que esta situación se de por terminada, lo más importante "es que estemos todos vacunados, no todo Argentina sino todo el mundo como para volver al 2019". Además "va a haber -consideró Cámera- una etapa de normalidad adaptada a la realidad pero para volver un estado de cosas prepandémicas falta más tiempo".

Entre los efectos más agoreros que tendrá el haber pasado por esta pandemia para el mundo, el doctor Cámera compartió un dato verdaderamente doloroso. "Esta enfermedad bajó la expectativa de vida en la población entre un año y medio y tres. Esto tardaremos aproximadamente unos 20 años en recuperar". Además a esta imagen se le debe sumar "la cantidad de huérfanos que dejó, unos 20.000 en nuestro país" se lamentó Cámera.

Escuchá la nota completa acá.