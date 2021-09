Impuesto a las ganancias: habrá un retroactivo "extra"

Ayer se conoció que el Gobierno definió una nueva actualización del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores de la cuarta categoría. De un piso de $150 mil pesos en bruto pasará a $175 mil. Pero además, el economista Carlos Burgueño celebró que habrá un retroactivo "extra" al que se esperaba y dio los detalles.

Desafortunadamente, Burgueño contó que no llegarán a tiempo para salarios de septiembre, será para los de octubre. Porque hay que hacer el aplicativo de la AFIP e instrumentar la medida, "que es complejo". Es decir, que "la gente lo percibirá en noviembre, por lo tanto tendrán un solo mes de sensación de mejora, antes de ir a votar".

Sin embargo, "la buena noticia es que vuelve a regir el criterio de Ganancias como impuesto anual, por ende deja de ser mensual. Lo que representa un retroactivo nuevamente de todo lo descontado de más por no tener el mínimo no imponible en $175 mil", aseguró.

La suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias será por decreto.

Es decir, "cuando una persona cobre lo que trabajó en octubre, le impactará la mejora por la suba del mínimo no imponible más dinero extra por el retroactivo a enero. Puede ser bastante plata, si la mejora es de 10 mil pesos pueden llegar a recibir hasta 20 mil".

Luego, el especialista opinó que "más allá de ser electoral, es una medida justa". Y contó que en la suba anterior, "más de 2 millones fueron alcanzadas por las mejoras. Aunque es cierto que los que ya no pagan, ya no tendrán beneficios (lo tuvieron antes), esto te mejora las escalas de arriba y es importante porque sino no hay incentivo para horas extras y progresos salariales dentro de la empresa, porque cuanto más trabajás más impuesto a las Ganancias pagas", concluyó.