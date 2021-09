El actor que se peleó con Flor Peña analiza la posibilidad de irse del país

El conflicto entre el actor Marcelo Mazzarello y Florencia Peña aún sigue teniendo consecuencias para el artista, según explicó él. Ahora, contó en No Tan Millennials, el programa de MDZ Radio, que piensa en emigrar del país porque prevé que no tendrá más posibilidades de trabajo en Argentina. Se calificó como un "amante de la libertad" y dijo que Horacio Rodríguez Larreta fue cómplice de las restricciones del Gobierno nacional.

Sobre el conflicto de con Florencia Peña, Mazzarello aclaró: "No me sacaron, me sacó ella. No es 'más o menos' ni que 'me quedé afuera'. Yo tenía un contrato ya arreglado y está todo por escrito, no tengo el contrato firmado pero sí el intercambio de mails y de WhatsApp con la productora. También tengo la comunicación de los productores que dice que ella se enojó por lo que dije del Olivosgate. No es una idea mía. Es lo que ocurrió".

Descartar a un artista en la etapa de la selección de actores, "siempre ocurre", según explicó. "Pero cuando es antes de que te elijan no hay nada que decir, las razones no importan. En cambio, cuando ya te llamaron, ya negociaste tu contrato, tu cachet y tu cartel, que te saquen es brutal".

Flor Peña desmintió los dichos de Marcelo Mazzarello.

Cuestionado sobre los dichos de Flor Peña, quien aseguró que le enviaría una carta documento a Mazarello por difamación, el actor dijo: "La difamación la estoy sufriendo yo, porque ella dice que esto es mentira y esto es verdad. Yo tengo pruebas".

Luego, aclaró que no quiere ir contra la productora, "porque ya no voy a recuperar el trabajo, que es lo que me importaba. Ellos no tuvieron la culpa, Florencia Peña presionó a los productores, que yo los conozco y ya trabajé con ellos. Son buena gente, trabajan de forma privada y son buenos productores. Sé que no hicieron esto de motu proprio".

Luego, atacó a la gestión kirchnerista: "Hay mucho dinero de la política metido en esto, entonces los actores quieren trabajar y son condescendientes con el poder". Pero aclaró: "Yo no milito, soy un votante independiente. Ni siquiera voté al PRO y de hecho también critico a Horacio Rodríguez Larreta".

"En mi caso está clarísimo que no estoy a favor de un partido político u otro, sino a favor de la libertad. Nada más que el kirchnerismo es el que más tiempo ha ostentado el poder y el que de peor forma ha ejercido presión en lo que a mi me compete, el mundo de los actores y de la ficción", dijo. Sin embargo, resaltó que "Rodríguez Larreta fue socio en todo: en las restricciones, en cerrar las escuelas, en generar miedo en la población. Fue cómplice, entonces hoy no se puede hacer el desentendido".

En ese mismo sentido dijo que está pensando seriamente "que me voy a tener que buscar la forma de laburar, pienso en mi casa qué voy a hacer. Tendré que emigrar. Voy a tener que buscar laburo en otro lado, pero no me importa. Para mi la libertad es lo más importante".

Finalmente, Marcelo Mazzarello concluyó hablando sobre la cuarentena pasada y la novedad de que el Gobierno nacional flexibilizó las restricciones: "No hay justificación para hacer esto. Perdieron las elecciones, entonces ahora dicen que salgan todos, que se terminó, buena onda. Entonces era todo una gran mentira. La fiesta en Olivos es la prueba de que los tipos no le tenían miedo al virus, y no les pasó nada. De hecho, no se murió ninguno de ellos".