De qué depende que Juan Manzur se quede en el Gabinete nacional

El analista político Daniel Bilotta contó por qué cree que Juan Manzur no tiene plena idea de quedarse en el Gabinete nacional, más allá del 14 de noviembre, cuando se lleven adelante las elecciones legislativas generales. Y explicó los motivos que lo llevan a tener esta hipótesis.

"Aníbal Fernández, Julián Domínguez y Daniel Filmus tienen en común que no tienen votos. Me parece que son personas que intentarán garantizarle a Cristina Fernández de Kirchner que sus orden tendrán cumplimiento directo, sin dilaciones como le pasaba", dijo Bilotta por un lado.

Por otro, marcó como "interesante" lo que ocurre con Juan Manzur, quien es gobernador de Tucumán y asumió como jefe de Gabinete de la Nación. "Su llegada Gobierno nacional desnuda la debilidad que tiene en Tucumán. Parecía que forzaba la renuncia de su vicegobernador, Osvaldo Jaldo, pero éste se terminó quedando". Recordemos que el 1 y 2 de aquella provincia tienen un enfrentamiento político irreconciliable.

En apariencias, continuó diciendo Bilotta, "Jaldo va a convivir con el Gabinete que hereda de Manzur hasta noviembre, luego, si sigue siendo gobernador, va a introducir cambios. Con lo cual pone en dudas algo que pensábamos la semana pasada: ya Manzur no parece aquel funcionario que no venía solamente a integrar un Gabinete de transición, me parece que esa condición ya lo empieza a alcanzar, porque si la relación con Jaldo no funciona probablemente Manzur retorne a su provincia".

"Si el 10 de noviembre, antes del 14, Jaldo está previendo cambiarle el Gabinete, a menos que a Juan Manzur le vaya muy bien en el Gobierno nacional y que en estos 90 días tenga indicios de que ese lugar le va a permitir construir su candidatura presidencial, yo creo que va a volver a Tucumán, porque es esa provincia la fuerza de sus votos", concluyó.