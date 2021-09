Qué rol tendría Sergio Massa en el Gobierno y cuándo lo asumiría

Mucho se habló del traspaso de Sergio Massa de la Cámara de Diputados al Gabinete de Gobierno. Pero eso no ocurrió y, finalmente, todo indica que se confirman los rumores sobre el nuevo plan para el líder del Frente Renovador que tiene el ala kirchnerista de la coalición oficialista. Paulino Rodrigues, politólogo y columnista de No Tan Millennials, lo contó en el aire de MDZ Radio.

En líneas generales, Rodrigues mencionó que ya se reunieron y empezaron el traspaso Aníbal Fernández con Sabina Frederic y que ya Felipe Solá le dijo a los suyos que se iba, "luego de que Santiago Cafiero lo llamase y le dijera que no sigue y que él sería su reemplazo, como el mismo Solá dejó trascender".

"El viernes, Santiago Cafiero traía la negociación con Wado de Pedro, quien se fue al Senado a validar todos y cada uno de los nombres con Cristina Fernández de Kirchner. Wado de Pedro, justamente el que le hizo un piquete al presidente y finalmente continúa al frente del Ministerio del Interior, la cartera política por excelencia del Gobierno", dijo el politólogo y especuló: "Entonces, uno entiende que, después de lo que hizo, por pedido de Cristina Fernández de Kirchner, ese ministro político del Gobierno no representa los designios del presidente sino de la vicepresidenta".

Finalmente, habrá un plan a futuro para Sergio Massa, según dejaron trascender.

Es decir, "la presidenta del Senado 'plantó bandera', pidió cambios de Gabinete y los cambios se hicieron", analizó el especialista.

Ya sobre el tema "Sergio Massa", Paulino Rodrigues comentó que "todo indicaría que el Gobierno modificará la política económica, pero dejando este Gabinete hasta noviembre, cuando -según lo que todos reconocen por lo bajo-, presentarán un nuevo Gabinete económico, con un empoderado Sergio Massa a cargo".

La estrategia sería no desgastar ya mismo al líder del Frente Renovador, y "que el el 'trabajo sucio' lo haga ahora Martín Guzmán. Además porque hay que pagar 1900 millones de dólares al FMI este miércoles".

En conclusión, "efectivamente, estamos en una situación donde hay un Gabinete de transición, donde el Gobierno apuesta a la gestión con experiencia, no busca improvisar, no es un Gabinete de Gobierno que lo reconcilie con la sociedad, sino uno que intenta reconciliarse primero con la gestión, ponerle más peso específico a cada una de las áreas, aunque con el rechazo social, en particular de la clase media que implican personas como Aníbal Fernández, uno de los que eyecta votos no incorpora".

Y con la curiosidad de que todos los que asumen han sido derrotados: "Julián Domínguez en la PASO de 2015 contra Aníbal Fernández, Aníbal perdió la general con Vidal, Filmus, que hasta acá no ganó ninguna elección". Por otro lado, aparece Jaime Perzcyk como una novedad, "en reemplazo de un Trotta muy desgastado. Veremos qué implica como dinámica diferente". Y "Santiago Cafiero me parece que es un secretario privado que termina como canciller, es un premio a la impericia, pero no tienen ningún expertis que lo permita pensarlo como canciller", concluyó.