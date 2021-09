Crisis en puerta: por qué no hay stock de autos 0 Km en Argentina

El economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, adelantó que el Gobierno tiene un conflicto en puerta, dado que por la falta de dólares las terminales automotrices no están pudiendo importar vehículos 0 kilómetro ni autopartes. Los oyentes también contaron sus experiencias al respecto.

"Comienza a haber tensiones de la industria automotriz con el Gobierno", es que "faltan dólares para comprar las piezas que permiten armar los autos que se venden en Argentina", contó Burgueño. Y añadío: "El mercado interno automotriz está absolutamente desabastecido".

Así, el economista dijo que cuando una persona quiere adquirir un vehículo 0 kilómetro, se encuentra con que si se lleva el que tienen en la concesionaria la espera será de 2 meses aproximadamente, pero si solicitan cualquier cambio de modelo o color, por ejemplo, por lo menos demorarán 7 meses en recibirlo.

Esto fue confirmado por oyentes de MDZ Radio: "En Toyota te dicen que hay de 3 a 6 meses de espera y sin precio fijo", indicó uno. "No hay utilitarios como Fiorino, Partner y Berlingo. Y la espera mínima es de 6 meses", dijo otro.

El Gobierno no tiene dólares para permitir la importación masiva de vehículos 0 kilómetro.

Por su parte, Burgueño explicó que desde la terminal dicen que el Gobierno no los deja importar (teniendo en cuenta que gran parte de los vehículos 0 kilómetro que se venden en Argentina son de México y de Brasil). Mientras que desde el Gobierno aducen que no pueden hacerlo, porque no tienen dólares. "Por otro lado, no hay manera de que una terminal automotriz pida dinero afuera para pagar sus insumos y saltear al Estado. Esa alternativa tampoco existe", detalló el economista.

Finalmente, Burgueño dijo que por esto hay "mucho mal humor de parte de las terminales contra el Gobierno". A lo que se suma otro problema, "Argentina tiene la industria automotriz con mayor los impuestos del mundo".