Técnicas para sembrar césped tú mismo

El especialista en jardinería y plantas, Luis Canziani, dejó en MDZ Radio una serie de recomendaciones y trucos para que podamos sembrar el césped nosotros mismos. Septiembre es la época clave para la siembra.

Existen diferentes modos de sembrar, por ejemplo comprando champas -que será una metodología súper efectiva y rápida pero mucho más costosa en cuanto a precio se refiere- o que nosotros mismos podamos crear una pradera.

"Estamos en le momento justo para hacerlo. La época de siembra es de marzo a noviembre, pero septiembre ya nos da el impulso natural, por ejemplo con las lluvias que estamos teniendo que nos ayudarán a que germine", sostuvo Canziani.

Técnica para sembrar tú mismo

Canziani dijo que primero debemos pasar la zapa y rastrillar el jardín. Una vez que esté todo acomodado, respetando los niveles para que los bordes queden bien prolijos, viene el momento de la siembra.

"La semilla no debe quedar muy amontonada una de la otra. Tomamos un puñado no muy grande y vamos repartiendo de a poco, que haya un pequeño espacio entre ellas". Para calcular, debemos saber que un kilo de semillas comunes cubre 16 metros.

Luego hay que tapar esa semilla, porque la misma germina en la oscuridad. Para esto se puede comprar tierra preparada, arena fina -que es lo que Canziani recomendó- o "también hay quienes lo tapan con acerrin, pero cuidado con esto, porque si ponemos mucho con el agua se acartona y no deja germinar", alertó.

Una vez tapado, comienza el momento del riego. "Quienes tienen riego por aspersión, no tendrán problemas, quienes no pueden hacerlo ellos mismos con la manguera. Pero es importante poner el dedo para hacer el efecto lluvia y que caiga poca agua, así la semilla no se corre". "No encharcar", advirtió el especialista.

Los primeros 10 días deberemos regar con máximo cuidado, será allí cuando la semilla germine y a partir de entonces "podemos descansar el dedo y regar con menos cuidados".

Es importante tener en cuenta que hasta la germinación hay que regar 3 veces al día, luego un riego diario estará bien. Finalmente, Canziani dijo que el primer corte será importante: "No hay que dejarlo que crezca mucho. Al mes de la germinación ya hay que cortarlo. Nos quedará amarillo abajo, pero no pasa nada, después se pondrá verde".

La última recomendación que dio es "no regar un par de días antes del primer corte".