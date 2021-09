Por qué Alfredo Cornejo aseguró que Argentina no está en una crisis institucional

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, habló en MDZ Radio a propósito de las renuncias de ministros nacionales afines al kirchnerismo. Dijo que la oposición estará presente y que no harán "lo que hizo el peronismo en 2001".

Para Cornejo lo que sucedió no es ni más ni menos que "los coletazos de la derrota del domingo". Y para él quedó claro que el Frente de Todos se unió solo para recuperar el poder y para conservarlo, pero "la derrota electoral sacó a la superficie las diferencias que ya tenían".

Para ejemplificar aquello, el diputado nacional mencionó que "dentro del mismo Gobierno no hay coincidencias en qué orientación económica tiene que tener el país, por eso no lo pueden llevar hacia un determinado lugar. Conviven en el Frente de Todos Grabois, que no cree en la propiedad, con Kulfas o Guzmán, que sí creen".

De hecho, Cornejo aseguró que la orientación general del Frente de Todos hasta aquí ha sido "más la de Cristina Kirchner y La Cámpora que la de Matías Kulfas y Martín Guzmán", a quienes destacó como "los más sensatos" dentro del Gobierno.

Luego, el legislador dijo que no estamos ante una crisis institucional, "acá no renunció el presidente, la vice ni ninguno de los funcionarios electos por el pueblo, que tienen mandato de 4 años". "No hay crisis institucional, sino una del partido gobernante, que tienen la responsabilidad de gobernar 2 años más, escuchar al pueblo y cambiar la metodología usada hasta aquí", insistió.

De hecho, remarcó que las renuncias de los ministros no fueron indeclinables, "el presidente tiene todas las facultades y competencias para no aceptarlas o para reemplazarlos inmediatamente". "Hoy Alberto Fernández tendría que dar señales sobre qué hará, pero da la sensación de un Gobierno en shock. Me parece que ni él sabe cuándo va a tomar esa decisión", completó.

Finalmente, Cornejo aseguró que como oposición "vamos a contribuir con el país, no con el Gobierno. No haremos nunca lo que hizo el peronismo en 2001".