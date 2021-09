Julio Bárbaro fulminó a Macri y a Cristina Fernández de Kirchner

Durante la "caliente" jornada de ayer tras la renuncia de más de una decena de funcionarios del Gabinete nacional aparecieron análisis e hipótesis de las más diversas. Aún no se alcanza a comprender del todo cuál es la estrategia tras el vaciamiento de poder que Cristina Fernández de Kirchner impuso sobre Alberto Fernández ni cuál será el rumbo de Argentina en los próximos días. Julio Bárbaro, un dirigente histórico del peronismo catalogó la situación de "crisis del sistema político argentino" apuntando tanto contra kirchneristas como también a la gestión de Mauricio Macri.

En diálogo con MDZ Radio Julio Bárbaro, analista político y referente histórico del peronismo dio sus primeras impresiones sobre la renuncia masiva de ministros ligados a CFK. "En los momentos de crisis lo que se necesita es grandeza, después cada uno guarda lo quién es el malo y el bueno. Yo apoyé a Macri, lo voté y lo ayudé y me trajo a Cristina de nuevo. Creo que lo que hace falta es grandeza porque la culpa la tiene el otro se dice en la primaria o en un jardín de 4 años. Las sociedades maduran cuando salen de esa estupidez".

Por su parte, el analista político hace una descripción de su trayectoria que si bien lo vincula a gestiones de distinto signo político como Mauricio Macri y Néstor Kirchner, hoy no se inclina por ninguno de los dos. "No le acepté cargos a Cristina, ni a Macri. Estuve con Néstor cuatro años y cuando llegó Cristina me fui", marcó Bárbaro el lugar desde el cual lee la crisis política que se desencadenó ayer miércoles.

Luego de la contundente derrota electoral del oficialismo el pasado domingo habían algunas hipótesis sobre posibles cambios en el Gabinete. Lo que no se pudo anticipar es la manera en la que se sucedería con tantos funcionarios poniendo de forma pública la renuncia a disposición de Alberto Fernández. Según analizó Bárbaro, parte del problema radica en que "estamos eligiendo entre los que fracasaron antes y los que fracasaron ahora".

"Esta crisis es del sistema político argentino. Cuando los partidos pierden tienen crisis. Los gobiernos en el mundo cuando pierden las elecciones por mucho suelen tener crisis interna".

Algunos se cuestionaron si los resultados de las elecciones primarias se repetirá o no en las generales. "El Gobierno ya perdió, -continuó Julio Bárbaro- las PASO son una encuesta inexorable. Macri cuando perdió las PASO hizo un montón de cosas y achicó la diferencia pero ya estaba derrotado. Pero Macri cayó a los cuatro años de esa derrota. Como el país se sigue hundiendo y la miseria y la deuda crecen, ahora a los dos años se cae un Gobierno".

De alguna manera el referente histórico del peronismo, Julio Bárbaro no encuentra los últimos acontecimientos como hechos aislados, sino como parte de una crisis profunda del sistema político argentino en la que toda la dirigencia escribió algún capítulo. "La Argentina no tiene dirigencia. Aquel que cree que uno es bueno y el otro es malo es infantil. En las crisis la madurez implica grandeza para reconstruir una sociedad. Echar culpas no salva a nadie, menos a un país".

Escuchá la nota completa acá.