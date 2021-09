El perfil de los votantes y cómo busca el Gobierno dar vuelta el resultado

El politólogo y columnista de MDZ Radio, Paulino Rodrigues, describió las características del votante del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio. Además, dijo que el oficialismo irá a buscar a 6 millones de argentinos que no eligieron a ninguna de las fuerzas mayoritarias.

Puertas adentro del Gobierno aseguran que Juntos por el Cambio conservó los votantes de las elecciones presidenciales de 2019 y, en cambio, el Frente de Todos perdió parte de esos votos. Es decir que los sufragios que no tuvo esta vez el oficialismo no necesariamente se fueron a Juntos, en líneas generales. Las opciones son que se quedaron en casa, votaron en blanco o eligieron a terceras fuerzas.

¿Podrá el Gobierno entonces revertir esta elección? Paulino Rodrigues dijo que "claramente uno debería tender a pensar que la reacción del oficialismo en algunas de las 17 provincias en las que perdió -en 2, 3 o 4- pueda dar vuelta el resultado. Lo que no va cambiar es una impresión general respecto a que el peronismo unido no alcanza para ser invencible, una máxima que hasta aquí parecía difícil de superar".

Confirmó que hay mayor atomización de los votantes, es decir, que no eligieron a Juntos por el Cambio pero sí a otras fuerzas políticas emergentes: "Desde la Izquierda, con 23% de los votos en Jujuy -inédito- pasando por Milei con casi el 14 % en la Ciudad de Buenos Aires -quien además captó parte de los votos que fueron al Frente de Todos en 2019, algo inaudito-". Es decir que "no hay nada lineal", concluyó al respecto.

Alberto Fernández ha hablado todos los días desde la elección PASO y prontamente anunciará más beneficios económicos para los ciudadanos.

¿Cómo es el votante de Juntos y del Frente de Todos?

Según datos de una consultora, el Frente de Todos tiene más votos femeninos que masculinos y más menores de 30 que mayores. "Proporcionalmente hablando, ahí hay un mayor votante afín al Frente de Todos". En Juntos, en cambio, tributan más los mayores de 50 y en líneas generales más hombres que mujeres. "Este corte sociológico no tiene una geografía ideológica, porque de hecho el peronismo perdió en distritos que no solía perder", desmembró.

Finalmente, Paulino Rodrigues explicó que en Argentina hay 9% de ciudadanos que votaron en la PASO de 2017 que no fueron a estas, además de un 8% que eligió fuerzas que no pasaron las primarias y por lo tanto no estarán en el cuarto oscuro de las Legislativas y 9% de personas que votaron en blanco o lo anularon. "Así, hay potencialmente 6 millones de argentinos que podrían votar distinto a lo que votaron", y por esos irá el oficialismo ahora.