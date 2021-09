Cuáles son los ministerios que el kirchnerismo le quiere sacar a Alberto Fernández

Tras la aplastante derrota en las urnas que sufrió la coalición de Gobierno a nivel nacional, algunos especularon con cambios en el Gabinete de Gobierno. Sin embargo, el economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, confirmó que el más importante de cara a las elecciones generales, el económico, está ratificado, tal y como anunció incluso públicamente Alberto Fernández ayer. Pero, ¿qué piensa el kirchnerismo?, lo detalló en el aire de Uno Nunca Sabe.

Burgueño sostuvo que ahora lo que está en juego es la gobernabilidad y mencionó la reacción del Gobierno: "Ayer desde muy temprano me confirmaron que todo el Gabinete económico estaba ratificado y que no habría ninguna novedad".

De hecho, el mismo permanece absolutamente activo, al punto de que entre hoy y mañana presentan el presupuesto 2022. "Esto quiere decir que Martín Guzmán no sólo está ratificado, sino que está pensando el año que viene. Lo cual me parece que está bien, si no tenés calibrado el plan B mantente en el A, sino esto mal armado puede terminar en un desastre", opinó el especialista.

Martín Guzmán presentará esta semana el presupuesto 2022.

En conclusión, la propuesta económica actual "no es atractiva como para que los voten, pero al menos no genera grandes crisis económicas". Así, quedó entonces ratificado Guzmán; Miguel Pesce del Banco Central, Matías Kulfas, Cecilia Todesca, Mercedes Marcó del Pont, etc.

Sin embargo, contó Burgueño, que el kirchnerismo quiere cambios radicalizados en el Gabinete en general. "Esto incluye la jefatura de Gabinete (actualmente a cargo de Santiago Cafiero), el ministerio de economía (a cargo de Martín Guzmán) y otros claves como Trabajo (Claudio Moroni), Seguridad (Sabina Frederic), el ministerio de Desarrollo Productivo (Matías Kulfas), la cancillería (Felipe Solá) y Turismo y Deportes (Matías Lammens)". "Para hacerlo más simple: todos los ministerios que son de Alberto Fernández", resumió.

"La pregunta es para qué, porque si es para radicalizar, más allá de la opinión que uno pueda tener sobre hacerlo o no, no hay plafón político para esa radicalización que busca el kirchnerismo", opinó y concluyó Burgueño.