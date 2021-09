La sociedad habló con su voto: el mensaje que le dio a la clase política

Enrique Zuleta Puceiro es analista político y habló en Uno Nunca Sabe sobre el mensaje que la ciudadanía dejó en las urnas ayer, tras los resultados que arrojaron las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Dijo que más allá de analizar hacia dónde va a rumbear el Gobierno nacional hay que detenerse a pensar qué hará ahora la oposición con ese "voto de confianza" que recibió.

Zuleta Puceiro cuestionó que, ni vencedores ni vencidos hablaron de propuestas. "Ninguno de los políticos hizo nada sustancial, salvo algunas figuras disruptivas como López Murphy, Espert, Milei y muchos de la izquierda".

Sin embargo, "la gente entendió que la elección intermedia es para ponerle freno a las grandilocuencias y a las pretensiones hegemónicas y al mismo tiempo es un mensaje". Por eso, el analista remarcó que "lo que debemos preguntarnos, además de qué va a hacer el Gobierno, es qué va a hacer la oposición".

El mensaje en las urnas de un ciudadano que lo votó a Lionel Messi.

Para Zuleta Puceiro, el mensaje de la sociedad para la oposición fue: "¿Qué necesitás? Acá tenés las bancas. ¿Qué necesitás para hacerte cargo? No me gustó tu campaña sin propuestas, sin compromisos, sin tiempos. Si lo que te falta son instrumentos para expresarte, acá están. No han podido, no han querido, no han sabido, ya lo sé. Ahora háganse cargo y caminen".

En ese mismo sentido, alertó que "si esto no funciona, después viene el 'que se vayan todos', como en 2001". Y continuó advirtiendo que "si bien las PASO son un ejercicio general que ha sido muy útil para la oposición. Pero las legislativas son en noviembre".

Sobre la fuerza del voto en blanco, que en provincias como Mendoza, por ejemplo ganó el tercer lugar en la elección, Zuleta Puceiro dijo que "fue un voto protesta". "La gente necesita ideas, visión, misión y metas y le exige a los políticos una actitud a la que no están acostumbrados".

Finalmente, el analista celebró que en Argentina "el sistema político funciona: puede producir cambios, puede empoderar gente insospechada, abrir iniciativas, dar espacios que era impensados y funciona". "En Chile, Perú, México, Venezuela, Ecuador y ahora en Brasil dejó de funcionar, por eso los estallidos sociales", concluyó.