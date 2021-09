Sobreviviente del 11-S: "Lo que me impactó es lo que no te cuentan"

Se cumplen 20 años del atentado a las torres gemelas, aquel que le cambió la historia mundial y de millones de personas. Entre ellas, a de Alejandra Ciappa, una médica genetista que fue restatista y vivió de cerca el 11-S, día que se cobró la vida de casi 3000 personas.

Ciappa se encontraba eventualmente en Nueva York, porque estaba haciendo un doctorado en genética. Había ido en el año 1999. Ese 11 de septiembre de 2001 "era un día, estaba en mi rutina, la que hacía sin pensar todos los días: iba a tomarme un subte para llegar al laboratorio cuando vi en un televisor, de pasada, que había chocado un avión con la primera torre y después el segundo impacto".

Alejandra, lógicamente, estaba confundida, "no sabía si era una película o algo real". Siguió caminando, como si aquella imagen que le arrojó un televisor al paso no fuese más que el trailer de un film a estrenarse. Se tomó el subte para continuar su vida, se resistía al cambio que estaba por venir.

En el subte, cuenta hoy con una sonrisa que, quizás tratando ella misma de comprenderlo, le dijo a una desconocida: "¿Sabés que chocaron 2 aviones en las torres gemelas?". "Me preguntó si estaba loca y se corrió dos asientos más allá", recuerda y justifica aquella apática actitud de su eventual compañera de viaje: "Es que lo que estaba diciendo era incoherente y poco creíble".

Cuando Ciappa salió del subte se encontró con una ciudad colapsada, "bocinazos, las calles llenas. Yo fui a la zona norte, del otro lado de la Isla de Manhattan. La gente se iba, porque te da temor a lo que vendrá. Todas imágenes de películas".

Alejandra Ciappa en la zona cero, aquel 11 de septiembre de 2001. Foto: gentileza Alejandra Ciappa,

Ya en el laboratorio, "mi mamá me relató por teléfono que las torres gemelas se estaban cayendo. Salimos a un bar enfrente y vi que se derrumbaban. Miré a mi amiga inglesa y le dije: 'Yo voy a ir a ayudar'. Avisé en el trabajo que quería ir de voluntaria porque iban a necesitar médicos. 'Andá a hacer lo que tengas que hacer y despreocupate de esto', me dijeron" resume.

Las imágenes dentro del caos

Alejandra Ciappa continuó contando a MDZ Radio: "Llegué sin tener idea cómo. Entré y dije que era médica, me dijeron que espere. Aguardamos como 5 horas mientras organizaban, hasta que me pidieron que volviera al día siguiente a las 6".

Eso hizo. Había más de 25 mil heridos y las víctimas. Era todo caos. Todo estaba colapsado, todos los hospitales de Manhattan llenos.

El 12 de septiembre entraron a la zona cero. "¿Qué es lo peor que viste?", le consultaron a la médica, "lo que ocultaban. Vidas que no podían ser rescatadas. Había lugares que no había acceso a nada"; respondió escueta.

"Todo lo que se vivía era caos", dijo Alejandra Ciappa. Foto: gentileza Alejandra Ciappa

"Cuando uno tiene la adrenalina de la voluntad se pierde de uno y está como en otro lugar. Pero nosotros vivíamos un riesgo y no nos dábamos cuenta. De hecho, muchos de los que entraron a ayudar murieron", recuerda. "Fue una experiencia muy intensa y dolorosa, por lo que vi y pensé que nunca vería".

¿Te quedaron secuelas?, como miedo al avión. "No. A los 6 meses tuve una intoxicación con monóxido. Estuve 3 horas y media paralizada en mi departamento. Podía pensar pero no levantarme y salir. Después me recuperé, aunque fue bastante difícil", explicó

Por todo esto, Alejandra Ciappa concluyó: "Cuando vos ves la muerte de otros y vivencias tu propia muerte, el sentido de la vida te cambia. Uno entiende que la vida es hoy acá, que la muerte es parte de esa visa. Los infiernos para mi se viven en esta tierra y lo que hay del otro lado es existencia, es hermoso".