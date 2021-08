Día de la niñez: cuánto deberás gastar para hacer un regalo

Luego de las vacaciones de invierno, llega el mes de los niños y niñas, agosto. La temida lista que proponen los infantes no sabe de inflación ni de cierre de importaciones. Las familias se apresuran los últimos días y a veces no se puede y otras no encuentran lo que buscan. Aquí una idea de precios