Eduardo Duhalde no piensa en retirarse y confesó sus aspiraciones para 2023

Entre tantas fichas en movimiento durante las elecciones 2021 en Argentina, hay una figura que da un paso al costado. El expresidente Eduardo Duhalde se corrió de la contienda y se puso a disposición para ayudar con un tema que lo apasiona y ocupa hace 40 años: el consumo de drogas. En diálogo con No cantes victoria el expresidente habló del entramado de corrupción que facilita las drogas a los jóvenes o al menos "hace la vista gorda". Así también explicitó cuáles son sus planes de futuro en su larga carrera política.

El exgobernador de Buenos aires envió a todos los intendentes una "Carta abierta sobre la prevención de las adicciones". La misiva arranca aludiendo a Chano Charpentier diciendo que ese "hecho vivido en los últimos días por un músico popular, dejó al descubierto la grave problemática que se vive en el tema de las adicciones". Duhalde señala que no se trata únicamente de personas reconocidas como "Chano o Maradona" sino que la "gran mayoría son gente desconocida que se enferma y no tiene nadie que la contenga".

En 1989 con Eduardo Duhalde como vicepresidente se crea la Sedronar (Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina) reemplazando a la Comisión Nacional Coordinadora para el Control del Narcotráfico y el Abuso de Drogas. El justicialista recuerda aquellos momentos y se lamenta que "como toda política pública en Argentina se abandona y lo lamentable es que las víctimas son chicos. Las familias que pueden hacerlo, les pagan una rehabilitación pero la gran mayoría delinquen para buscar dinero y seguir comprando drogas". En ese sentido reconoce el fuerte trabajo que realizan hace 12 años "las madres del paco".

"La dirigencia es corrupta o hace la vista gorda y permite esto" sentenció Duhalde sobre la forma en la que llegan las drogas a las manos de los jóvenes. "También hay muchos cobardes en la política" que no se quiere involucrar con temas complejos como la drogodependencia. Por ese motivo "se identifican tres elementos: corrupción, cobardía o desinterés. En esto están todos los intendentes de todos los colores políticos".

En la carta abierta que Duhalde dice haber enviado a todos los intendentes del país explica que "la pandemia agudizó en forma exponencial la problemática". Aunque hace referencia tanto a drogas legales como ilegales, lo cierto es que durante el confinamiento las segundas encontraron entonces una forma de circular. En ese sentido el ex presidente fue contundente "esto no circula de casualidad, acá hay comprometidos políticos, policías, comprometidos todo el mundo". "Sin la participación de las fuerzas públicas es muy difícil que esto prospere".

¿Duhalde 2023?

"Como he tomado la decisión de no participar activamente en el desarrollo de las próximas elecciones, quedo a disposición para responder cualquier inquietud de su medio" así escribe el expresidente que se abaja de los comicios de medio término en este año. Su proyecto es otro. "Estoy trabajando para el 2023 para una gran coalición". Para armar su estrategia dice haber consultado a Chile "que son los maestros de las grandes coaliciones". Por eso hace un tiempo se reunió con el expresidente Ricardo Lagos a quien le dijo "ustedes están mal porque perdieron adhesiones en las últimas elecciones". Lagos le contestó que "están trabajando en una gran coalición para los próximos 40 años". Por lo que el político trasandino explicó que aunque perdieron, quienes habían ganado son chilenos y en ese sentido ya están construyendo un acuerdo. Duhalde se reconoce inspirado en ese sentido de nacionalidad dónde no importa si se es de izquierda o derecha, "vamos a seguir trabajando".

Eduardo Duhalde planea armar una gran alianza para presentarse en 2023. Reconoce estar trabajando a contrarreloj para lograrlo pero convencido de que aunque sólo queden dos años, lo logrará. El referente del Justicialismo reconoce que cuando "ganó en 2002 se empezó a preparar en 1997".

