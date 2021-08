Salva vidas: cómo se realiza RCP para asistir frente a una urgencia

Caminaba por la calle cuando sufrió un infarto. Este lamentable episodio que se llevó la vida de Jorge Sosa, referente de la cultura mendocina puede sucederle a cualquiera. Por eso es importante preguntarse si hay algo que se pueda hacer para ayudar a otro cuando una urgencia nos pone entre la vida y la muerte. Estar capacitados en maniobras de RCP (Reanimación Cardio-Pulmonar) y primeros auxilios es fundamental para ganar tiempo.

La Cruz Roja es la red humanitaria más grande del mundo con presencia en Argentina. Desde la asociación civil se realizan capacitaciones para brindar primeros auxilios. En No cantes victoria recibimos a Yamila Herrera, quien es integrante de Cruz Roja e instructora nacional en primeros auxilios y RCP.

A pesar de que se ha incrementado el interés en aprender técnicas de asistencia, la instructora de RCP lamentó que en general " las personas eligen capacitarse en primeros auxilios y sobre todo en RCP después de haber vivido una situación en la cual se enfrentaron de repente y no tenían las herramientas para saber qué hacer además de pedir ayuda".

Los cursos que brinda la Cruz Roja tienen por finalidad primera que se "sepa qué decisión tomar en una decisión crítica" ya que "no es suficiente tener todos los conocimientos teóricos cuando no se sabe muy bien qué hacer". Si una persona se encuentra frente a una emergencia lo más importante es respetar un cierto orden en las acciones a realizar. "Revisar, llamar y atender" es la secuencia a seguir.

"Lo primero que hay que hacer en estas situaciones es revisar el ambiente y ver qué pasó". Discernir si hubo un suceso con el tránsito o si se trata de otro tipo de episodio, es decir comprender el contexto y de qué se trata lo que está sucediendo. En ese sentido, Herrera explica que se debe "mantener el lugar seguro para que pueda acceder el sistema de seguridad", pero como estamos en un contexto especial de pandemia "la bioseguridad es primordial". "Es muy importante tener un tapabocas o barbijo correctamente colocado cubriendo nariz, boca y mentón. Una vez que el lugar es seguro tanto para quien asiste como para la víctima, ahí se puede acercar" para revisar si está consciente y si respira.

Cuando estamos al lado de la víctima y no hay respiración, ni está consciente es que "se puede presumir que ese corazón no está latiendo y ahí es cuando sé que tengo que hacer RCP". Entonces "nos acercamos a la persona desde un lugar en el que no mueva mucho la cabeza porque se puede ocasionar una lesión si no se sabe exactamente qué pasó. Por eso le hablamos fuerte en los dos oídos y realizamos unos golpecitos en los hombros" para constatar que está consciente. Si esto no sucede, observamos la respiración chequeando la panza y el pecho de la víctima. "Si no hay movimiento, se puede suponer que la persona no está respirando".

¿Cuándo se hacen maniobras de reanimación? Cuando no hay consciencia y no respira, ahí se practica RCP. Antes de proceder con la maniobra y luego de revisar el contexto se debe llamar a un número de emergencia. Si bien en cada provincia o ciudad puede existir un teléfono específico, la instructora recomienda marcar el 107 que es el Servicio de Emergencias Médicas que funciona a nivel nacional. "En cualquier punto de la Argentina en que se encuentre, se va a comunicar con el hospital o centro de salud más cercano al lugar donde se está". Aunque el 911 es útil también, es recomendable llamar al número específico para ahorrar tiempo.

Instrucciones para realizar RCP

Colocar una mano sobre otra con los dedos entrecruzados y los brazos bien estirados.

La parte del "talón" de la mano que esté abajo se apoya en el centro del pecho de la víctima.

Se aprieta lo más rápido y fuerte que se pueda para realizar entre 100 y 120 compresiones por minuto.

A fines de sostener el ritmo se usan canciones como "La Macarena" o "La marcha imperial de Star Wars".

La maniobra no debe interrumpirse. Sin embargo se comprobó que no se resiste por cansancio más a dos minutos por lo que se recomienda que exista otra persona para relevarnos.

Escuchá la nota completa acá.