La promesa que Cristina Fernández de Kirchner no cumplió y enfureció a uno de los ministros

El analista político Daniel Bilotta comentó una noticia que se relaciona a una promesa que Cristina Fernández de Kirchner le hizo a Agustín Rossi, ministro de Defensa de la Nación, que pronto será reemplazado en el Gabinete porque se dedicará de lleno a la interna de Santa Fe, donde es precandidato a senador.

"¿Será cierto que Cristina Fernández de Kirchner le dijo a Rossi: 'bajá tu lista, que te hago jefe de Gabinete porque a (Santiago) Cafiero lo pongo primero?'", se preguntó retóricamente Bilotta en el aire de MDZ Radio.

A esos supuestos dichos de Cristina Kirchner, Rossi le habría respondido: "Si va a ser así, primero resolvamos mi designación y después yo bajo la candidatura". De este modo, Bilotta continuó preguntándose: "¿Será cierto que enterado de este rumor, Alberto Fernández, muy urgido de que esto no pase, desde Perú, le pidió la renuncia a Rossi?".

Agustín Rossi deja la cartera de Defensa para ser pre candidato a senador por Santa Fe.

Sobre estos rumores de la interna del Frente de Todos, Bilotta dijo que "son verosímiles, pero no hay pruebas que confirmen que son 100% verdaderos". "A mi me parece, y me cuentan, que Rossi está enojadísimo con Cristina Fernández de Kirchner más que con Alberto Fernández. No por nada le dicen (a Rossi) 'el chivo' y 'el loco', cualquiera de las dos cosas parecen tener una combinación peligrosa y a la vez bastante armoniosa", completó el analista.

Es que ya la interna de Santa Fe es muy extraña según el especialista de No Tan Millennials: "Casi un enemigo declarado de Cristina Fernández de Kirchner pactó una lista con ella y Rossi terminó en una lista con un personaje muy polémico en Santa Fe, Armando Traferri, un senador provincial al que se le atribuyen vínculos con ciertas actividades presuntamente irregulares en el puerto de San Lorenzo. De hecho, el 23 de agosto debe declarar en una causa abierta por este tema en la Justicia y pese a tener fueros".

Por todo esto, Bilotta concluyó en que "las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del Frente de Todos en Santa Fe prometen ser, como mínimo, explosivas".