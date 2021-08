¿José Luis Ramón está preparando su salida de la política?

El analista político Daniel Bilotta habló sobre la figura del diputado nacional mendocino José Luis Ramón y cómo lo ven desde el punto más neurálgico de la política argentina: Buenos Aires. Comentó por qué, desde su parecer, el actual candidato a diputado provincial por el PJ está preparando su salida de la política.

Bilotta señaló que, tanto él como sus colegas, observaron a Ramón porque "presidió un bloque que fue funcional al oficialismo en la Cámara de Diputados. Por eso todos fuimos siguiendo algunos de sus pasos desde el Congreso hasta su reciente alianza con el PJ mendocino".

Desde su punto de vista, el actual diputado nacional recibe un castigo, "probablemente excesivo, si eso incurre faltas de respeto y agresiones". De todos modos, "que vos no puedas pisar más el club donde tus hijos juegan rugby porque te conocen y no te saludan y que no puedas almorzar en los restaurantes porque te miran torcido porque incumpliste lo que habías prometido, me parece una sanción adecuada a una conducta que no se ajustó a lo que esperaban de él quienes lo eligieron", opinó el especialista.

Según Bilotta, Ramón paga ese precio y "la Legislatura -de Mendoza- será un refugio". "La política es impredecible, pero da la impresión de que está cerrando su capítulo con la política, alguien que la había iniciado con las entidades de auxilio al consumidor y, hasta donde sabemos, siempre con un comportamiento que no ha sido del todo transparente. Hay que aclarar que no incurrió en un delito o irregularidades. Sino en el hecho de que entre el mandado que te dan quienes te piden que hagas algo y lo que hacés siempre queda un margen bastante viscoso".

"Yo me pregunto si él buscó el consenso de quienes le dieron su aprobación en las urnas para terminar aliándose con el PJ, aunque claro eso es muy difícil de hacer", concluyó el analista.