La mujer que asistió a Jorge Sosa contó cómo intentaron salvarlo

El escritor y compositor Jorge Sosa sufrió una descompensación mientras transitaba por la calle Colón, esquina Mitre, de la Ciudad de Mendoza. Rápidamente fue atendido por una doctora que estaba casualmente en la vía pública y luego lo trasladaron al Hospital Central, donde lamentablemente falleció. Mariana, una oyente de MDZ Radio, fue la primera persona que asistió al querido artista.

Mariana narró que esta mañana, alrededor de las 9.30, iba caminando por calle Colón, cuando advirtió que algo le pasaba a "un hombre mayor", que también transitaba por ahí. Dijo que recién al ver las noticias supo que se trataba de Jorge Sosa. "No sé por qué me detuve a mirarlo, me llamó la atención porque empezó a mermar en su marcha"; contó.

Según el relato de la mujer, ella vio que "el brazo izquierdo se le empezó a entumecer". Entonces -siguió relatando- "me acerqué para preguntarle si estaba bien y para contenerlo, pero ahí fue cuando se desplomó". Ante la situación, Mariana comenzó a gritar y esto llamó la atención de una médica que estaba cerca, quien también se acercó a Jorge Sosa y comenzó a practicarle RCP.

La oyente dijo que en menos de 10 minutos llegó una ambulancia, que le proveyó de instrumentos médicos y remedios a la doctora, quien continuó por más de media hora haciéndole maniobras de resucitación al escritor. Luego se llevaron a Jorge Sosa al Hospital Central, donde llegó con vida, pero lamentablemente en el transcurso de la mañana falleció.

Mariana concluyó su relato contándonos que recién al ver las noticias asoció lo ocurrido y supo que ella había asisto a Jorge Sosa. "Estuve llorando toda la mañana", es que ella tenía la esperanza de aquel hombre que habían socorrido estuviera bien.