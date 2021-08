De qué se trata el impuesto a las multinacionales y por qué tiene tanto apoyo en el mundo

Recientemente el G7 sugirió la creación de un impuesto a las multinacionales y el ministro de economía argentino, Martín Guzmán, propuso que en lugar de que este sea del 15% más bien alcance el 25%. Pero, ¿qué significa y qué implica esto? Para conocerlo en detalle, MDZ Radio consultó con la economista e integrante de CEPA, Florencia Gutiérrez.

Según comentó la economista, el impuesto a las multinacionales ya comenzó a debatirse y tuvo el aval de grandes potencias del mundo, además de instituciones como el FMI, la ONU y la CEPAL. Pero si bien "este tema está avanzando bastante aún no está la aplicación final".

En diálogo con "No cantes Victoria", la economista sugirió que el 15% "es poco", ya que "lo que se busca es eliminar o bajar la competencia a la baja en términos impositivos". En tal sentido, ejemplificó que "en Europa conviven con los paraísos fiscales los países de la Comunidad Europea, como Irlanda, Luxemburgo Chipre o los Países Bajos, tienen baja tributación y las multinacionales eligen facturar allí y se genera esta competencia".

En línea con eso hizo referencia a un informe de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional que indica que "la evasión fiscal de estas multinacionales significa una pérdida para la Unión Europea de alrededor de 240 mil millones de dólares al año".

Además, explicó que al ser global "este impuesto a las multinacionales lo que busca es tratar de bajar esa competencia en términos impositivos y que todos los países convivan con un piso". Por eso, comentó que para ella esto "es poco, porque por ejemplo en Argentina el piso del impuesto a la alícuota a las ganancias que pagan las empresas está entre el 25% y 35%".

Sumado a esto, Gutiérrez señaló que esto afectaría a los "grandes unicornios" porque "al no producir bienes tangibles permite que sus servicios estén en todas partes del mundo y no tengan la necesidad de una estructura operativa en los países, diferente a una empresa que produce y genera empleo y no puede evadir impuestos".