Creatividad argentina: crearon la cumbia de los carpinchos

El importante flujo de carpinchos que copó Nordelta captó la atención de todo un país. Como no podría ser menos en una Argentina que se caracteriza por ponerle humor a cualquier evento económico, social o político, estos simpáticos animales también invadieron las redes sociales y claro, la música con "la cumbia de los carpinchos".

Como ya es costumbre y probablemente para ponerle un poco de condimento que aliviane la agriedad de una realidad que parece poner de agenda noticias poco agradables, los memes y la música se hicieron eco del fuerte flujo de carpinchos en Nordelta. Estos se convirtieron en los nuevos vecinos del fino emprendimiento inmobiliario y las redes se hicieron eco de ello.

Luego de una semana protagonizando los memes más divertidos, los carpinchos se convirtieron ahora en la musa inspiradora para reversionar dos famosas canciones de cumbia. Estas son “Perrito malvado” de los músicos Pablo Lescano y L-gante y claro, “El bombón asesino” de Los Palmeras.

Con un tono simpático haciendo referencia a la Ley de Humedales y al hecho de que Nordelta era el hábitat natural de los carpinchos, una de las canciones comienza relatando: “El carpincho volvió a su casa llegó costeando la laguna, clavó su bandera en Nordelta”. “El carpincho ahora es vecino, tranquilo anda por el camino, el carpincho reclama el terreno que le dejó un día su abuelo”, suma.

Pero por otra parte, se refiere a una situación que se produjo días atrás cuando hubo un cruce entre un perro y uno de estos roedores. “Ay carpincho malvado ay no seas así, me ataca al caniche, no lo deja salir”, se escucha en esta reversión.

Y como era de esperar, los creadores de estas cumbias no omitieron ironizar sobre la clase social de los vecinos de Nordelta. “El carpincho es tranquilo y siente quedarse en Nordelta por siempre, marcó terreno en los matorrales, el carpincho no tiene stanley”, se escucha antes de terminar: “El carpincho llegó”.