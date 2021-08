Por qué no hay teléfonos celulares en el Ahora 12, 24 ni 30

El economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, dio las claves sobre los planes de cuotas que anunció ayer el Gobierno nacional: Ahora 12, Ahora 24 y Ahora 30. Explicó qué rubros incluye cada uno y las claves financieras para hacer un buen uso de la tarjeta de crédito. Además, dijo por qué no están incluidos los teléfonos celulares.

En primer lugar Burgueño contó que en 30 cuotas se podrán comprar productos de línea blanca y de construcción. El resto, en 24, incluidos textiles y calzados. Entran aquí bicicletas, repuestos nacionales de autos, neumáticos y turismo.

"La tasa de interés es del 22% nominal anual, es decir que puede llegar hasta 26% anual", explicó el economista y opinó que "teniendo en cuenta que la inflación del país es del 50%, es una buena tasa de interés. La mitad se te licúa, si te aumentan los ingresos, claro".

Burgueño explicó que la financiación en cuotas la da el banco, no el comercio.

Burgueño dijo que este plan sin dudas lo tendrán las grandes cadenas de cada uno de los rubros y los supermercados, en cambio "el pequeño comercio la tiene más difícil, porque tiene que adherir".

Por otro lado, el economista contó por qué no están incluidos los teléfonos celulares en estos planes de cuotas: "La versión oficial es que no hay suficiente producción, pero yo tengo otra teoría y es que los teléfonos celulares son casi 100% importadas en sus partes. Por ende, una alta demanda de teléfonos móviles va a demandar dólares que el Banco Central no tiene". De todos modos, dijo que según los propios fabricantes, a futuro sí habrá, en Ahora 12.

Finalmente, el economista dio una recomendación general para los usuarios que compren con las condiciones del Ahora 12, 24 o 30 y dijo que averigüen previamente "si el banco calcula la compra como el porcentaje de cuota o lineal. Porque si vos tenés un límite de 60 mil pesos para gastar, comprás un producto de 50 mil y te lo calculan lineal te van a quedar sólo 10 mil pesos disponibles", concluyó.