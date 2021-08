Habló la abogada que con un audio puso en jaque al Poder Judicial

El juez de la Suprema Corte, Mario Adaro, recibió este miércoles un audio intimidante de Andrea Jara, una abogada que se hartó de esperar que las autoridades del Poder Judicial solucionen los problemas que ha generado el nuevo sistema de expediente online, puesto en práctica por la pandemia.

La abogada le exigía una respuesta y con angustia dejó clara la situación que están viviendo cientos de profesionales que no saben cómo explicarles a sus clientes por qué se demoran tanto sus expedientes. Muchos de ellos con temas sensibles relacionados a la Justicia de Familia, por ejemplo.

Este jueves, Mario Adaro citó a Andrea Jara y a otras 3 abogadas de Familia para charlar sobre estos problemas e intentar buscar soluciones. Tras el encuentro la letrada participó del programa de MDZ Radio llamado Con Qué Derecho.

Siendo que los ministros de la Suprema Corte son 7, ¿por qué el audio estuvo dirigido a Adaro?, se le consultó a Andrea Jara, quien explicó que fue porque "lo tengo agendado y desde que se inició todo el problema con la situación de pandemia fue uno de los teléfonos que siempre estuvo a disposición de los profesionales y cada vez que le escribí me respondió".

En relación al audio que envía furiosa, Jara contó que "ayer cuando vi los escritos rechazados exploté. No fue catarsis. Es que me siento con la libertad de expresarme como quiero y como me sale en ese momento. Él -por Adaro- sabe que no soy molesta por demás y me respondió inmediatamente".

"Le mandé el audio como me salió, porque sentí que se estaban riendo en la cara de los abogados. Imaginate que el cliente no entiende qué pasa y yo no sé qué cara ponerle ya", continuó explicando la entrevistada.

Según detalló, desde mayo cargó en el nuevo sistema digital del Poder Judicial una causa de impugnación de reconocimiento, demanda de filiación y un incidente de modificación de régimen de visitas. En aquel mes inició las demandas, sin embargo por demoras y trabas en el sistema, el demandado no está enterado de que tiene 3 causa iniciadas por la clienta de Jara.

"No me puedo quejar de los empleados judiciales, porque yo levanto el teléfono y me dan una mano. Pero no se trata de trabajar así", continuó quejándose. Es que se vencen los links, el sistema le pide documentos que ya están presentados o no puede cargar, entre otros problemas técnicos.

La reunión con Adaro

Finalmente, y tras el audio, hoy la recibió Mario Adaro en su despacho. Contó que con su notebook en mano le mostró los procedimiento al juez de la Suprema Corte como si ella fuera el cliente y Adaro el abogado. También participó personal de Informática y sistemas de la Corte.

"Fue incondicional Mario Adaro desde ayer hasta hoy, porque nos recibió y estuvo hasta el último minutos de la reunión. En cambio el presidente de la Corte, Dalmiro Garay entró un momento, no saludó y se fue. El doctor Gómez, que teóricamente es el que se encarga de los temas de Familia en la Corte llegó tarde y se fue en 5 minutos, sin enterarse de nada ni dar ninguna solución", se quejó Jara.

En conclusión, para la abogada "está mal implementado el sistema de gestión, porque el expediente digital es una utopía". En consecuencia, "no se puede avanzar con el juicio, la mamá de la cuota alimentaria no cobra, el papá que no ve a sus hijos sigue sin verlos y los abogados no cobramos. Así, meses".

Asimismo dijo que no se arrepiente del audio. "A veces hay que llegar a esas instancias. La vulneración del derecho a trabajar es terrible", comentó. Aunque sí dijo que "la única parte que quisiera borrar del audio es cuando digo que yo no tengo un macho que me mantenga".

"No quiero trabajar en una estructura, porque no tengo carácter para eso. No me interesan los sueldos, porque para mí es más preciada la libertad, poder decir lo que siento porque no le debo nada a nadie. Para mi eso vale más que los 600 mil pesos que cobra Adaro por mes en el Poder Judicial", concluyó Jara.