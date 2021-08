Cuánto podría incidir la variante Delta en la llegada de la tercera ola

En las últimas semanas la aceleración de la campaña electoral supuso una "catarata" de anuncios relacionados con la apertura de actividades y la idea de "dar vuelta la página". Si bien la situación epidemiológica está acompañando con una clara disminución en los contagios y un incremento en la velocidad de la inmunización (60% de los argentinos de más de 50 años con esquema completo), es un momento para preguntarse si no es demasiado pronto. La variante Delta dio vuelta la situación sanitaria de decenas de países que creían tener todo bajo control. Luego de confirmarse el primer caso sin nexo epidemiológico en Argentina consultamos a un especialista cómo se sigue frente a una posible tercera ola.

En No cantes victoria, por MDZ Radio, dialogamos con Humberto Debat, virólogo e investigador del INTA en Córdoba y miembro del consorcio PAIS de genómica de SARS-CoV-2 en Argentina. "Es importante destacar que las únicas detecciones sin nexo epidemiológico que se realizaron en nuestro país corresponden a uno Córdoba en la localidad de Antunez, otro en la provincia de Buenos aires informado por el ministro Nicolás Kreplak y siete casos en la Ciudad de Buenos aires (CABA). Todo el resto, incluyendo el identificado en Mendoza corresponden a casos importados". Del total de casos de variante Delta, 160 son importados por lo que "si cumplieron con el aislamiento con cadenas de contagio extinguidas".

La variante delta del coronavirus fue detectada por primera vez en India en octubre de 2020

¿Qué es lo que más preocupa? Actualmente la variante originada en India es la predominante en una gran cantidad de países por lo que es esperable que ese fenómeno tenga también lugar eventualmente en Argentina. "En EEUU, por ejemplo, el 95% de los casos son impulsados por esta variante. Entonces si alguien viene de Miami y viene infectada hay un 95% de posibilidades de que venga infectada con Delta. Es decir que a medida de que aumenta su predominancia en el mundo hay más chances de que ingrese a nuestro país y se establezca".

En cuanto a los siete casos de variante Delta en CABA el virólogo cordobés destacó que fueron detectadas en distintas semanas epidemiológicas, lo cual quiere decir que "son detecciones esporádicas que no son sostenidas en el tiempo y que no se están desprendiendo de forma dramática a nivel geográfico". Por estas razones no hay una "evidencia robusta para la transmisión comunitaria".

En Argentina la segunda ola fue impulsada fundamentalmente por la variante originada en Manaos (Brasil) denominada Gama. "Esto corresponde aproximadamente al 60 y 70% de todos los casos en nuestro país y particularmente de la región de Cuyo". "En los muestreos sistemáticos -argumentó Debat- que se hacen al azar en la comunidad en todas las regiones, la detección de Delta ha sido esporádica".

El virólogo cordobés como miembro del consorcio PAIS de genómica de SARS-CoV-2 en Argentina explicó que si bien la Delta ya circula de forma predominante en más de 140 países, las medidas que se tomaron de restricciones favorecieron que se retrasara el ingreso al país. A su vez la campaña de inmunización también se aceleró este último tiempo lo que mejoró las condiciones.

¿Supone la variante Delta un cambio en el criterio de días de aislamiento?

Se trata de "la variable más transmisible que se ha reportado a nivel global hasta el momento". Las diferencias biológicas que posee la variante Delta hace que se comporte de otra manera. Según detalló el virólogo Debat "con esta variante el coronavirus repica más rápido. Esto significa que el período entre exposición del virus y la generación de síntomas se reduce, es decir que en menos tiempo las personas que lo contraen producen contagios". A su vez esto se relaciona con "la carga viral que es aproximadamente mil veces superior que en otras variantes, por lo cual significa que están expulsando mucho más virus" que es el motivo por el cual es más contagiosa.

Por otra parte, la variante Delta supone un período infectivo más largo. Se ha determinado que durante más tiempo el virus está detectable en la persona infectada. "En el estudio original que se hizo en China lo que se vio es que nosotros estábamos acostumbrados en el virus de la primera ola si se hacía un test de PCR todos los días, era detectable hasta el día 13. En cambio con la variante Delta se ha visto que ese período se extiende hasta los 18 días". Si bien que aún haya RNA (Ácido ribonucleico) de coronavirus no significa que la personas sigan contagiando, es importante revisar los tiempos que se conocen de aislamiento y prevención en el contexto de la variante Delta.

