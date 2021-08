Olivos Gate: ¿cómo sigue la relación entre Stefanía Domínguez y Fabiola Yañez?

En No Tan Millennials habló Mauricio D’Alessandro, abogado de Stefanía Domínguez, una de las invitadas a la reunión clandestina de Fabiola Yañez en la residencia de Olivos. Domínguez es la única que no tiene la misma defensa que Alberto Fernández.

D’Alessandro contó que Stefanía Domínguez estuvo en aquella cena de cumpleaños de Fabiola Yañez. "Le dijeron que era íntima y cuando llegó se encontró con que había 10 personas, lo cual ya no la hacía tan íntima pero ella decidió quedarse y por lo tanto está imputada por presunta violación del artículo 205 del Código Penal", explicó.

Luego, el letrado dijo cuál será la estrategia de defensa: "Hay 55 mil causas por violar la cuarentena y una sola jueza de Mendoza, Alejandra Mauricio, con mucha valentía, que ya en agosto de 2020 declaró inconstitucional el DNU de Alberto Fernández del 19 de marzo que pretendía mantener a la gente dentro de las casas sin participar de ningún tipo de reuniones". Es que según el entrevistado para esto "no basta con un decreto de necesidad y urgencia sino que hay que hacer una ley en el Congreso".

D’Alessandro dijo que "no me gusta e gobierno K".

Sobre lo llamativo de la defensa, D’Alessandro manifestó: "Que haya sido en la casa de Alberto Fernández y de Fabiola Yáñez es una paradoja, pero no cambia la inconstitucional del decreto. Sí es raro que el Presidente que firmó un DNU diciendo que no se podía salir hiciera una fiesta o participara de un festejo, pero eso era algo bastante habitual. Aquello de que todo el mundo se quedó adentro lamentablemente a medida de que uno iba subiendo en la escala social respecto del poder y de la realidad económica, menos se cumplía".

Luego contó que también ingresó una denuncia penal por la reunión de Elisa Carrió con 70 personas por el festejo de su cumpleaños en diciembre de 2020. Al respecto el abogado mencionó: "Yo no participo del gobierno K, no me gusta y estoy del otro lado de la grieta. Pero tampoco me gusta señalar a quienes lo incumplieron porque sigo sosteniendo lo mismo que digo desde el año pasado, que es inconstitucional el DNU".

"Ha sido transversal a todo partido político y a todas las clases sociales la violación a los DNU de Alberto Fernández, básicamente porque son irracionales, no tienen sentido. La mejor demostración son las 110 mil muertes", concluyó al respecto.

D’Alessandro se refirió a la situación de su cliente, Stefanía Domínguez, y dijo que ella no filtró la foto pero además resaltó que hacerlo no es delito. "No fue ella, de hecho la primera foto no la tenía Stefanía, cosa que yo comprobé personalmente". Sobre la relación actual entre Fabiola Yañez y su cliente dijo: "Es buena la relación . Son amigas, siguen siéndolo y nunca dejaron de serlo". Además, según el abogado, tampoco hubo reclamos por parte de la pareja de Alberto Fernández, "porque no tenía por qué hacérselos".