El Censo 2020 ya tiene fecha: cómo y cuándo se hará

Cada diez años se hace un censo a nivel nacional. Cae en números redondos y lamentablemente el año pasado fue una de las muchas cosas que interrumpió la pandemia. El Censo 2020 planificado para octubre pasado se pasa a 18 de mayo de 2022. Traerá algunas novedades como la bimodalidad por la que se podrá completar de forma online o esperar la visita del encuestador según informó el INDEC.

En No cantes victoria, por MDZ Radio, nos comunicamos con Marco Lavagna, Director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). "Desde que se decidió una nueva fecha para el Censo se estuvieron desarrollando nuevas herramientas para poder acercarle a la población para que pueda participar". Entre los efectos de la pandemia sobre el relevamiento, la más importante es la creación del e-Censo que supone "un formulario que puede completarse de forma online". ¿Cómo funciona? "La gente va a poder entrar a una página web del Indec y va a poder completar el Censo propio y el del grupo familiar". Para elaborar este nuevo sistema que convivirá con el formato papel "se realizaron varias pruebas piloto y mucho trabajo de programación por eso llevó tanto tiempo".

Marco Lavagna, director del INDEC.

El Censo se desarrollará en dos etapas: la primera se extenderá del 16 de marzo al 18 de mayo de 2022 a través del e-Censo, que le permite a la gente que lo prefiera la posibilidad de responder el cuestionario censal desde cualquier dispositivo de manera fácil y segura, en lugar de la típica entrevista en persona. Una vez completado el cuestionario digital, se entregará el comprobante de realización del e-Censo un código alfanumérico que deberá presentar cuando sea visitado por un censista.

Luego tendrá lugar una nueva etapa con la tradicional visita a los hogares el miércoles 18 de mayo de 2022, en la que se hará el operativo presencial de barrido en todo el territorio nacional. Si ya la contestó de forma online, entrega su código y si no se hará la entrevista de 56 preguntas a los integrantes de la vivienda que no hayan elegido enumerarse en la modalidad en línea. "Se espera que la parte logística no tome más de dos meses, o dos meses y medio" explicó Lavagna.

Censo 2010

Los censistas recorrerán el territorio nacional con este sistema bimodal. Por un lado "llevará un dispositivo para hacer un seguimiento del operativo censal" y por el otro las preguntas se realizarán con un formulario papel". "No se hace todo en dispositivos móviles por cuestiones de conectividad" para que "no se pierda información en el camino".

¿Qué cambios trae este nuevo Censo?

Entre las modificaciones que se introdujeron está la incorporación del DNI (Documento Nacional de Identidad). "Esto sirve para tener información de registros administrativos que es aquella que el Estado va generando a través de los distintos trámites. Eso nos va a servir para mejorar las respuestas y su calidad y además permite mantener de forma periódica sin necesidad de esperar diez años algunos parámetros".

El tradicional formulario en papel coexistirá con el e-censo.

Además de las categorías tradicionales como actividad económica y acceso a la Salud, se modificaron las preguntas para dar cuenta de los cambios que tuvieron lugar durante los últimos diez años. "Un ejemplo de esto -continuó Lavagna- es el matrimonio que si bien ya estaba, ahora se le incorpora la Ley de Matrimonio Igualitario (2010) así como las nuevas uniones civiles. Va evolucionando el Censo junto con la sociedad como sucede con la identidad de género".

Este relevamiento nacional permite evaluar "asuntos estructurales como el acceso a la jubilación o a la seguridad nacional" explicó Lavagna. Se trata a su vez de la base para "diagramar las encuestas que brindan más detalles". Una forma de ejemplificar esto es lo que sucede con las tres preguntas sobre discapacidad. "Son muy básicas pero sirven para luego tener un marco, un universo al que después uno puede ir a hacer una encuesta mucho más granular y encontrar las particularidades de la temática".

¿Cuánto cuesta?

"Toda la información y los resultados se van a estar publicando trece meses después de realizado el Censo, es decir, entre junio y julio del 2023" señaló el director del Indec. "Antes se brindarán adelantos parciales" pero "en julio con el cierre de listas se entregarán las conclusiones".

Actualmente Argentina tiene 45.808.000 habitantes según la "población proyectada por el Censo 2010". Para realizarse el próximo año se requerirán "600 mil personas para trabajar ese día, cantidad de papel muy importante, una campaña de concientización muy importante para explicarle a la sociedad la relevancia de participar y para qué sirve el Censo". El director del Indec asegura que aún están trabajando en el presupuesto para reducirlo lo más posible, pero aclara que se trata de un operativo de gran tamaño que supera ampliamente cualquier elección.

¿Para qué sirve?

Actualizar los datos de cómo vive la población argentina debería redundar en un mejor diseño de las políticas públicas. No obstante, no es la única utilidad ya que para el sector privado es de suma relevancia también. "Una consulta que se recibe con frecuencia es que si alguien quiere instalar una farmacia en una localidad, uno tiene que tener cierta cantidad de habitantes para poder abrir ese local. El Censo al dar el dato preciso de cuánta gente vive en cada rincón del país te permite ver si vale la pena y se puede instalar una farmacia en ese lugar o pueblo determinado".

