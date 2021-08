Preocupación por el alto número de personas que no saben qué se vota

Cristian Buttié es analista político y director de CB Consultora. En relación a las próximas elecciones legislativas 2021, habló en MDZ Radio sobre un fenómeno que viene in crescendo en el último tiempo: el distanciamiento de la sociedad y de la clase política, que se traduce en la falta de interés del votante por ir a sufragar. Así lo demuestran las encuestas.

Buttié confirmó que hay "apatía" por parte del electorado para ir a votar. Y reveló los datos de una encuesta que hicieron en su consultora a mediados de agosto en la provincia de Buenos Aires: "El 60,5% de los bonaerenses dijo que seguramente irá a votar, el 9,9% que posiblemente lo haga, pero el 6,4% dijo que no le interesa y el 23,5% que no sabe".

Aquellas cifras preocupan porque históricamente se ha dado un 65% de participación en estas votaciones, "ahora tenemos un 60% que seguramente irá a votar". La situación en las provincias es similar. El analista comentó el caso de Catamarca, donde el 49% de los encuestados confirmó que sufragará y el voto en blanco "seguramente va a superar a Salta, donde tenemos cerca de 15 puntos".

Buttié dijo que las campañas "son mucho más emocionales que racionales".

Por todo esto, el analista ve "claramente" un llamado de atención a la clase política en su conjunto. Y por eso dijo que es importante que los dirigentes adviertan que "hay que acercar más la política a la gente. Este es el indicador".

Finalmente, el relación a los indecisos, Buttié comentó que tienen 2 categorías, los duros y los blandos. Estos últimos "son los que no saben a quién votar, pero sí saben a quién no votarían". En cambio "los indecisos duros no saben a quién votar pero tampoco cuándo ni qué se vota. Esos son números altos en este momento y creo que eso es lo que refleja la indiferencia que se traduce en el nivel de distanciamiento entre la política y la gente", concluyó.