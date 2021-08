Por qué el salario real era mejor en el 2015

El salario real de los trabajadores en Argentina viene perdiendo de forma ininterrumpida en la última década. Según el análisis de la consultora Invecq en base a los datos oficiales de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) estamos actualmente en el peor momento. En el 2012, el salario promedio era de $94.151, tres años más tarde alcanzó los $107.607. A partir de ese punto alto la caída fue constante hasta los $84.111 de abril de 2021.

En No cantes victoria, por MDZ Radio, dialogamos con Matias Surt, economista de Invecq quien brindó algunas causas de esta estrepitosa caída del salario real en los últimos años. Primero advierte que "ese pico o récord que se ve en el 2015 si se analiza y se ve un poco más allá los fundamentos de la macroeconomía o las variables clave, indicaban que ese salario no es sostenible dado el grado de desequilibrio que tenía la economía argentina. Si la forma para que el salario estuviera en esos niveles era que las tarifas estén subsidiadas en más de un 80% y con un atraso cambiario que nos dejaba en los niveles de la convertibilidad, era evidente que iba a hacer falta una corrección". En ese contexto el economista señala que "se podría haber hecho de una manera más ordenada y menos brusca".

La realidad en el 2015 era que la estructura económica argentina y principalmente el nivel de productividad que es lo que determina en cualquier economía del mundo el nivel salarial y el bienestar de todos los trabajadores no daba para tener ese salario ($107.607).

"Cuando vemos hoy esta caída y notamos que coincide con el nivel de salario del 2010 -explica Surt de Invecq-, es coherente porque la economía argentina no crece desde el 2010/2011". Si Argentina no crea empleo registrado o privado, las exportaciones no crecen sino que caen hace diez años es imposible evitar esta caída que vemos. "Por lo que todas las variables de fondo de la economía es lo que explica que luego en la calle la gente perciba el deterioro del salario real".

El INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) dio a conocer ayer datos auspiciosos de recuperación económica. El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) mejoró un 10,8% interanual en junio, tras registrar un retroceso del 11,6% en el mismo periodo un año previo. El consultor de Invecq explica que se trata de una comparación engañosa. "Es el dato de junio respecto de mayo y que se explica porque en mayo hubo mayores restricciones a la movilidad, por lo que se está saliendo de un mes atípico. Lo mismo sucede cuando se compara con el año pasado porque en junio de 2020 había aún un montón de actividades que no podían funcionar. Por lo que es cierto que hubo una recuperación, pero es como estar saliendo del quinto subsuelo".

¿La caída en el salario real es culpa de la cuarentena?

La pandemia no le vino bien a nadie y su carácter de inédita habilitó un importante margen de error. Sin embargo no es razón suficiente el aislamiento durante el 2020 para explicar las pésimas condiciones económicas en que se encuentra Argentina. El economista señala que "la pandemia agravó un panorama que era muy negativo desde el 2010/2011".

Entre los errores que apuntan desde Invecq como uno de los motivos por los que no crece la economía argentina está la disposición que canceló las exportaciones de carne, hoy con cupo. "Prohibir las exportaciones de carne que era una de las actividades que generó más empleo en los últimos años desde su reapertura en el 2016 y estaba ingresando muchos dólares que son necesarios para mantener el poder de compra de los salarios en dólares. Este tipo de cosas no se comprende que se sigan haciendo porque ya se comprobó que tienen efectos negativos para la producción y la generación de empleo".

