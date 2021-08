Legislativas 2021: una campaña entre la grieta y la falta de propuestas

El analista político Eduardo Reina habló en Uno Nunca Sabe sobre la grieta en Argentina y la campaña política que llevan adelante las fuerzas mayoritarias, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Se refirió también a Facundo Manes y a Diego Santilli y a su falta de propuestas.

Para Reina, "la gran grieta en este país dependen de Mauricio Macri y de Cristina Fernández de Kirchner. Los fanatismos hacen que uno necesite al otro". Es que "siempre se requiere una persona a quien castigar". Eso hace que no hayan propuestas sino riñas.

Consultado sobre si Mauricio Macri garantiza votos o los descuenta, Reina se mantuvo en el medio y dijo: "Creo que Macri algo suma y algo resta". Es que en general, "me parece que a la campaña de JxC le falta volumen, son personajes que no llenan el ideal de la gente como referente. Ni Santilli en la provincia ni cada uno de los que han puesto como candidatos a diputados tampoco, no son figuras tan fuertes como para...", completó.

Ni siquiera salvó de aquello a Facundo Manes, de hecho, mencionó que "se especula en la provincia de Buenos Aires que Santilli le ganará 70 a 30 al neurocientífico". Es que "Manes todavía no se lanzó".

Diego Santilli precandidato a diputado nacional de Juntos en la provincia de Buenos Aires.

En aquel sentido, reina dijo que si bien no falta nada para las elecciones, "recién ahora empieza Santilli a contar sus propuestas y empezará Manes más allá de "Goropo" (el apodo que dio a conocer que tiene). Porque hasta ahora sólo sabemos que "Goropo" nació en Salto".

Para el analista político, estamos ante una campaña típica de conocimiento del personaje, "Santilli también tenía que mostrar quién es 'el colorado'. Ahora empezará la campaña de propuestas. Y la gente, si puede comer y mandar a sus chicos al colegio, va a tratar de entender esas propuestas".

Es que "estamos en un momento complejo donde la sociedad tiene un problema mucho más grande que saber si vota a Santilli o a Manes".

"La gente siempre está un paso más adelante que los políticos, interpreta que hoy hay problemas y ve que los políticos solo se preocupan por las elecciones. Entonces eso también lo valoran", enfatizó.

En conclusión, Reina entiende que "en este momento más de uno debería estar gobernando desesperadamente la ineficiencia del Gobierno nacional, en el caso de una provincia, para tratar de solucionar los problemas locales. Y el Gobierno nacional debería estar viendo la reactivación del país", concluyó.