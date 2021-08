Cuántos dólares gastó Estados Unidos por su intervención en Afganistán

Mientras que Afganistán vive el inicio de lo que sin dudas será una crisis humanitaria, con el retorno al poder de Talibán, Estados Unidos retira sus fuerzas aéreas del territorio. Kevin Ary Levin, sociólogo especializado en Medio Oriente, comentó las claves para entender qué sucede en ese país y dijo por qué Norteamérica se lleva sus tropas.

Según Ary Levin lo que estamos viendo estos días en Afganistán es la muestra de algo que se viene dando hace meses, porque después de 20 años fuera del poder, en las últimas semanas Talibán comenzó a tomar el poder de Afganistán con mucha intensidad.

Empezaron por las capitales provinciales, dentro de las 34 provincias que tiene Afganistán. "Tomas que en muchos casos fueron sin derramamiento de sangre, porque hay un estado cansado, con crisis económica y falta de legitimidad a los ojos de la propia población. Eso llevó a que los talibanes fueran recuperando el poder y estos últimos días tomaron el control de Kabul, la capital nacional", explicó el sociólogo.

Además, el especialista en Medio Oriente mencionó algo muy dramático y que los afganos vieron como una ofensa personal: "La salida del presidente Ashraf Ghani Ahmadzai, quien se fue del país junto con su familia y su círculo íntimo y, básicamente, los talibanes ingresaron al palacio presidencial y declararon el inicio del Emirato Islámico de Afganistán, que es el nombre que ellos le habían dado al país cuando gobernaron en los 90'".

¿Por qué Joe Biden se retira de Afganistán?

Según Ary Levin la retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán es algo que se venía discutiendo en EE.UU hace mucho tiempo. De hecho, Trump redujo significativamente la presencia militar en ese país del Medio Oriente. "Recordemos que Estados Unidos ingresó a Afganistán a pocos días del 11 S, estuvieron casi 20 años".

En tanto que, "en 2010 había más de 100 mil soldados estadounidenses en Afganistán, en un operativo que se estima que costó arriba de los 2 billones de dólares (muchos ceros después de los 2 millones). La mayoría de los estadounidenses en los últimos años se están preguntando si es necesario ese gasto para ser una especie de 'policía mundial'", comentó el sociólogo.

Pero, "lo que ahora es criticable es que esa decisión no se revierte teniendo en cuenta lo que está pasando Afganistán: una crisis humanitaria que está comenzando, gente queriendo salir del país a cualquier precio, personas que murieron intentando escapar como las que se ataron a las ruedas de los aviones comerciales que aún salían con intentos desesperados de huir".

Los talibanes al poder

Según Ary Levin, los talibanes mismos han dicho que este gobierno será diferente al de los 90'. "Ellos dijeron que no van a cerrar escuelas de mujeres, que no harán revanchismos, no van a clausurar la economía y no van a volcarse de nuevo al narcotráfico. Hay que tener en cuenta que una parte muy importante de la economía afgana tiene que ver con el cultivo de amapola para la fabricación de estupefacientes".

"La verdad es que poco creíble, puede que tengamos un periodo inicial de moderación, porque ahora los talibanes intentan no cerrar las puertas del país a relaciones diplomáticas. Pero es muy probable que esto después termine en un despliegue total de lo que es la ideología Talibán, que es de un extremo conservadurismo islámico. Dependerá de si el país puede o no desarrollar vínculos políticos con otros actores de peso", concluyó el entrevistado.