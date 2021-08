El enojo de un precandidato por "las trabas" para competir en las PASO

De cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre y bajo el partido político Compromiso Federal, Jorge Pujol es precandidato a senador nacional. Estuvo en MDZ Radio y contó los pasos que está transitando en su reciente candidatura, como así también las propuestas que tiene.

Pujol se quejó de que para armar las listas, “la confección es difícil, luego te encontrás con el tema legal, las impugnaciones etc.” “Todos los partidos nos han impugnado hasta los colores". Dijo que es difícil hasta conseguir papel e imprimir las boletas. "Acá en Mendoza no nos aseguran las boletas. Nosotros hacemos vaquita y lo hacemos a pulmón. La experiencia electoral bajo estas normas es terrible, ponen muchos palos para que no estemos".

En esa línea, comentó que PJ kirchnerista "nos impugnó la publicidad. Hicimos un jingle que mencionaba a Perón y a Evita y el PJ la impugnó porque esas palabras son exclusivas de ellos. Las tienen registradas".

“La plata la estamos poniendo nosotros. Todos los candidatos. Y gente que sabe que andamos con angustia y quiere ayudarnos. Las boletas me las diseñó mi hijo, por ejemplo. En cambio a Sagasti se las pagamos todos los ciudadanos. Para los kirchneristas la vida es un carnaval -dijo en referencia al jingle usado para el spot de Sagasti y Bermejo-. Diferente es para los que tenemos que trabajar de otras cosas y pagar impuestos".

Las 3 propuestas claves

Compromiso Federal está liderado a nivel nacional por Alberto Rodríguez Saá

Según Pujol, "en Salud necesitamos modificar una ley para que nos permita utilizar los recursos de nuestros propios impuestos. Necesitamos recuperar los porcentajes de OSEP PAMI que les corresponden a los mendocinos, porque son recursos públicos. Reducir gastos innecesarios y hacer estadísticas para que la administración de la Salud funcione". "Tenemos una OSEP que gasta el 72% de los recursos en la Industria", dijo el médico algo acalorado.

Siguiendo con las propuestas, dijo: "El agua es una catástrofe. Los legisladores nacionales deben tomar cartas en el asunto. Acá la obra que se impone es muy costosa. Hay que rever Portezuelo pero el dique Uspallata es urgente. En el Cordón del Plata hay que hacer 3 obras urgentes. Necesitamos retener agua porque hay una crisis hídrica. Lo que menos importa en un dique es la generación de energía".

Por otro lado, también reclamó por la reestructuración de AYSAM, "porque hay un caño roto en todo el Gran Mendoza y el agua se está perdiendo".

Finalmente, como tercer tema, contó que "los candidatos a diputados y senadores provinciales y nuestros candidatos a concejal se han organizado para hacer la primer auditoría privada sobre la obra pública en Mendoza. Porque la obra pública nos encanta, la de Guaymallén y la de Capital por ejemplo, pero no cierran los números". Según Pujol, "hay rotondas en Luján que valen una fortuna. ¡No cierran los números de la Obra Pública! Entonces, lo que es lindo para todos los ciudadanos que no termine siendo una tragedia en cuanto finanzas".

¿Cuál es su sospecha? "No vaya a ser que los intendentes de un solo signo político, asociados a dos o tres empresas afines, hayan convertido esto en una asociación ilícita. Eso sería otra vez una cachetada para todos los mendocinos", respondió. "Acá hay ingenieros que me asesoran y saben bien que los números no dan ni para el cemento", completó.

"Tuvimos anarquía en el Gobierno de Paco Pérez pero sin endeudamiento externo, después tuvimos orden pero un gran endeudamiento en dólares. Y la primer cuota no la podemos pagar. ¿Quién puede negar que nos gusta la obra pública? Obvio que a todos nos gusta, pero debe ser evaluada", dijo en aquel sentido el médico y precandidato.