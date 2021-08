Qatar compró el Paris Saint Germain para limpiar su imagen: la historia a la que se suma Lionel Messi

José Ignacio Llados, autor del libro que describe la relación con el poder que tiene el fútbol, llamado "El circo de los pueblos", analizó en Uno Nunca Sabe el fichaje de Lionel Messi por el Paris Saint Germain (PSG). Contó que este club tiene un subsidio único, que es el de Qatar, un país económicamente muy poderoso.

El 1 de agosto salió el libro de Llados, sin saber lo que estaba pasando con el PSG, Qatar y Lionel Messi. "Yo empecé a trabajar el libro hace mucho tiempo y no existía esto de que un país pueda ser dueño de un club, por eso recién en el último capítulo abordo ese tema", contó anecdóticamente el escritor antes de explayarse sobre la intervención de ese país del medio oriente en el Paris Saint Germain.

Llados dijo que el PSG es abiertamente de Qatar y contó que "el Emir actual de ese país -Tamim bin Hamad al-Thani- es el que compró el club en 2011, su padre había dicho tiempo antes: 'Somos el principal exportador de gas licuado, tenemos petróleo, nos entra mucho dinero por esto, creemos un fondo de inversión a ver qué hacemos con esa plata'. Ese fondo de inversión lo manejaba quien hoy es el Emir de Qatar y con ese dinero compró el Paris Saint Germain": "El club es propiedad del país, es un caso único", completó.

Carlos Bianchi fue el primer jugador argentino del PSG.

Cómo buscó Qatar limpiar su imagen mundial con el PSG

El entrevistado cuenta que Qatar "tiene problemas con todos sus vecinos, especialmente con Arabia Saudita, que es un gigante de la zona". Es un país chico, que no puede ir a la guerra para resolver sus problemas. "¿Se acuerdan de la Primavera Árabe de 2011, que volteó 4 gobiernos?"; cuestionó Llados en el aire y continuó: "Arabia Saudita dijo que Qatar había promovido estos golpes y eso generó mala imagen mundial de ese país".

Para soslayar esto, Qatar compró el Paris Saint Germain. Así, "empezaron a ver que eso les generaba buena imagen, porque la gente comenzó a hablar de Qatar como algo lindo. De hecho, hoy todos quieren ser amigos del Emir, porque todos desean ir a su palco en el parque de los príncipes", siguió detallando Llados.

Otro ejemplo se dio en 2017, cuando Arabia Saudita, Maldivas, Yemen, y otros países -7 en total- acusaron a Qatar de proteger terroristas. "Un mes después de eso, el PSG compró a Neymar e inmediatamente cambió el eje".

Llados también mencionó que Qatar tiene la renta per cápita más alta del mundo, "o sea que claramente problemas económicos no tiene". Por otro lado, contó que los presupuestos de los clubes se forman por venta de entradas, derechos de televisión, socios, comercialización (publicidad en la camiseta), etc. Todos los clubes viven de los mismo. Pero, "el nuevo club de Messi tiene un apartado más, que es el subsidio de un gobierno. Un Estado atrás. ¿Les faltan 100 millones de dólares? Viene Qatar y los pone", concluyó.