¿Puede el Gobierno nacional decidir que sea obligatorio vacunarse contra el coronavirus?

En la columna de hoy, Paulino Rodrigues, periodista y analista político de MDZ Radio, planteó la posibilidad de que en Argentina se convierta en obligatoria la vacuna contra el coronavirus. También habló sobre los números de la campaña de inoculación y las aspiraciones del Gobierno nacional.

La UIA sugiere no pagar sueldos a los empleados que no quieran vacunarse. Rodrigues contó que Jujuy ya tomó decisiones similares: les impide a los estatales que no tienen el carnet de vacunación subirse al transporte público y no es motivo para faltar si no tiene la vacuna, por lo tanto no le pagan los días no trabajados en caso de contraer covid. "Yo creo que si la vacunación no es obligatoria, esa decisión es inconstitucional", opinó el politólogo.

Consultado sobre la posibilidad de que en algún momento el Gobierno argentino disponga la obligatoriedad de la vacuna contra el coronavirus, el columnista dijo que "no pueden hacerlo, porque la vacuna tiene una aprobación de emergencia. Estados Unidos lo pretende, porque allí la variante Delta ha puesto a más de 1500 chicos menores de 12 años en terapia intensiva peleando su vida. Es una discusión en el mundo, pero hasta acá no hay evidencia con una vacunación de emergencia".

Paulino Rodrigues dijo que Argentina tiene un calendario de vacunación muy amplio, en cambio en Chile -por ejemplo- son todas optativas, eso se debe a decisiones sanitarias. Sin embargo, opinó: "Nosotros recién podríamos hacer la vacuna contra el coronavirus obligatoria a partir de los próximos 12 meses, no ahora".

Las campaña de vacunación en cifras y aspiraciones

La semana próxima Argentina comenzaría a vacunar a niños de entre 3 y 12 años.

Según el columnista, probablemente la semana que viene se confirme y el Gobierno arbitre los medios para la vacunación de los menores de 3 a 12 años con dosis de la vacuna Sinopharm. Llegarán en esa fecha entre 2 y 3 millones de las 8 millones prometidos para agosto.

Ayer se vacunó al 70% de las personas con una dosis, más de 410 mil de las cuales el 70% recibió la segunda aplicación y el 30% restante la primera. Así, "ya tenemos casi un 26% de la población mayor de 18 años con la vacunación completa. El Gobierno espera que el 12 de septiembre haya más del 42% de los mayores de 18 años vacunados".

En ese mismo sentido, contó que "esa es la carpeta que ayer recibió Alberto Fernández, de parte de Carla Vizzotti, con las proyecciones que imagina el Gobierno según las provisiones que tiene actualmente y los compromisos de AstraZeneca y Sinopharm". Esto, "con un ritmo de vacunación que el Ministerio de Salud le prometió a la política en campaña que no bajará de las 325 mil dosis diarias, promedio, lo cual implicará vacunar a casi 10 millones de personas por mes", concluyó el politólogo.