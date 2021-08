Las señales que confirman que Máximo Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner ya no piensan igual

El analista político y periodista Daniel Bilotta se refirió a las dos señales clave que demuestran que los caminos políticos de Máximo Kirchner, con La Cámpora, y Cristina Fernández de Kirchner, ya no son tan similares. ¿Será que la militancia no comprende por qué Cristina acordó con Omar Perotti y dejó afuera al ex ministro de Defensa, Agustín Rossi?

Para responder a aquella incógnita planteada en el aire de No Tan Millennials en MDZ Radio, Bilotta propuso repasar el caso Santa Fe. "Cristina Fernández de Kirchner había acordado con Perotti bastante antes de las elecciones. Recuerden que el primer ministro de seguridad de Perotti fue Marcelo Sain, alguien a quien difícilmente identificabamos con el gobernador", comentó.

El especialista dijo que Sain fue un pedido de Perotti a Cristina Kirchner para resolver un problema que le planteó la provincia a él, una provincia diezmada por la violencia, que tenía un entramado cada vez más complejo entre el narcotráfico y el juego clandestino.

Sain había llegado como parte de un acuerdo en un concurso público con el socialismo gobernante, que también venía expresando la misma dificultad. "Sain ganó un concurso para manejar una fiscalía especializada en el tema y después, ya con Perotti en el poder, decidió ser el ministro de seguridad. No le fue bien, pero es una experiencia que seguramente no habría ocurrido sin el aval de Cristina", recordó Bilotta.

Bilotta dijo que "podemos avizorar quizás???? el primer conflicto generacional, más que político, entre La Cámpora y su, por ahora líder más importante, CFK".

Por todo esto, el analista político dijo que "si el kirchnerismo no entiende es porque le está costando seguir, ya no a Cristina, sino a la actualidad de lo que ocurre".

Por otro lado, Bilotta contó que "quien habría tentado a Rossi para ser jefe de gabinete, me da la impresión y me cuentan, aunque no lo puedo asegurar, que en realidad no fue Cristina Fernández de Kirchner, sino Máximo Kirchner".

Por todo esto el analista dijo que "ahí existiría la evidencia de un nuevo cortocircuito entre Cristina y La Cámpora". "Porque muchos siguen insistiendo en esta teoría de que Cristina Kirchner y La Cámpora han dejado de ser lo mismo, algo que también se ve cuando uno mira las listas de diputados en la provincia de Buenos Aires, donde organización kirchnerista no es precisamente la más beneficiada", completó.

Por todo esto, el columnista de MDZ Radio, dijo que habrá que prestarle atención a Santa Fe, donde "juegan varias cosas" y "más que el problema de entender o no a Cristina, es seguir un tema que quizás sea traumático para algunos y es que que Máximo y Cristina Kirchner ya no piensan igual".