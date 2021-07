Cómo sigue funcionando el Correo Argentino tras el fallo de la Justicia

En MDZ Radio 3 especialistas de diferentes áreas analizaron la noticia sobre la declaración de quiebra de Correo Argentino, la empresa que pertenece al grupo Socma, de Mauricio Macri. Este fallo llegó 20 años después de iniciada la causa. En esta nota, los detalles que brindó el economista Carlos Burgueño, el periodista especializado en judiciales. Néstor Espósito, y uno de los creadores de la ley de quiebra, el abogado Daniel Roque Vitolo.

Una causa que se inició el siglo pasado

Franco Macri tuvo la concesión del Correo Argentino.

Roque Vitolo contó que cuando una persona no tiene los medios suficientes para cubrir sus obligaciones de pago, si cree que esto no tiene más salida, él o los acreedores lo van a forzar a pedir la quiebra. A partir de allí, o se disuelve la sociedad, se liquidan los bienes, se reparte lo que hay entre los acreedores y termina el proceso. O, si piensan que la compañía tiene posibilidades de seguir adelante la ley le da 2 alternativas.

Una de aquellas es un acuerdo extra judicial que el juez debe homologar o sino va a concurso preventivo, donde la justicia abre un procedimiento y todos los acreedores deben revalidar sus títulos. Luego se les da un tiempo para negociar con los acreedores y llegar a un acuerdo.

"Un concurso preventivo está pensado y diseñado para que en un año y medio termine", contó Roque Vitolo, "pero aquí hubo una connivencia entre el concursado y el Estado que han estado negociando 20 años con distintas administraciones".

Luego el abogado explicó el camino que recorrió en la Justicia esta causa: el Correo Argentino tuvo problemas en el 2001, pidió el concurso porque tenía una deuda financiera enorme. "Con el concurso pararon la deuda, el curso de los intereses y congelaron su pasivo".

En 2003 hicieron "una propuesta de pago irrisoria" y se decretó la quiebra. La empresa concursada de Correo Argentino apeló y fue a la Cámara, que revocó la quiebra y dijo que debía seguir en concurso. Así, la causa siguió paralizada 7 años hasta el que 18 de marzo de 2010 un nuevo juez entendió que ésto no tenía salida, pensó en buscar a terceros que quieran salvar la empresa y apeló al salvataje.

"El Correo se opuso y apeló, así quedó durmiendo la causa hasta 2014, cuando la Cámara convocó a una audiencia. Allí el Correo dijo que iba hacer una nueva oferta, pero el expediente siguió durmiendo hasta 2016, cuando se convocó a una audiencia para intentar arreglar el problema", continuó relatando el entrevistado.

"El Correo también esa vez hizo una propuesta irrisoria: quería pagar el 100% en pesos del valor nominal del año 2001 en 16 años y con un interés del 7% anual. A la vez que hizo juicio contra el Estado para tratar de recuperar lo que dijo eran activos que el Estado le había sacado y el daño, que por supuesto lo quería actualizado, con valores similares al dólar y con una tasa de interés altísima", completó.

En 2016 la audiencia fracasó y se volvió a dormir el expediente 3 años más, hasta 2019 cuando la Cámara Comercial terminó confirmando la resolución que había dictado la jueza 11 años después. La magistrada abrió así el salvataje en 2020 y se presentaron 5 empresas interesadas en tratar de rescatar el correo, pero cuando vieron cómo era la situación se retiraron y quedó sólo el Correo tratando de hacer una nueva propuesta.

En el camino, "evaluadores dijeron que la empresa vale cero porque debe mucho más de lo que tiene, que de hecho prácticamente no es nada. Entonces, el Correo dice que ahora pagará el 100% todo junto, pero igual es una suma irrisoria, porque propone que sea con una tasa de interés pautada contractual, que no existe, y tampoco dice de cuánto son los intereses, con lo cual la misma jueza plantea que no se entiende la propuesta. Así que en eso estamos", concluyó el abogado.

¿Se puede pedir la quiebra de todas las empresas de Mauricio Macri?

Sobre esto se refirió el periodista de judiciales Néstor Espósito, quien aclaró que "no se desprende del fallo que le vayan a pedir la quiebra al grupo Socma, pero sí en un párrafo hablan de la exigencia de situaciones que justifiquen la promoción de acciones de extensión del Estado falencial a terceros".

¿Qué significa aquello?, "que es muy probable que con los bienes que tiene hoy Correo Argentino, que son más que algunas computadoras y oficinas, no alcance ni siquiera a pagar esos mil millones que ofertó, pero como la empresa Correo Argentino forma parte de un conglomerado empresario -Sociedades Macri (Socma)-, quizás le vayan a pedir a las otras que se hagan cargo de la deuda que Correo Argentino no pueda saldar", explicó Espósito.

De todos modos, el periodista aclaró que eso no está relacionado con que le vayan a pedir la quiera a Socma, "además me parece que a nadie se le ocurría algo así en esta Argentina de hoy".

Por su parte, Carlos Burgueño dijo que "ni Mauricio Macri ni sus hermanos tienen que ver con la quiebra de Correo Argentino". Y completó: "Si bien alguno integró el directorio, los que llevan a las empresas a la quiebra son las conducciones, no los directores".

Para él Franco Macri no hizo negocio con Correo Argentino porque un año después de obtener la concesión del servicio se instaló el mail, que a nivel mundial hizo reconfigurar todos los sistemas de mensajería.

¿Cómo seguirá operando el Correo argentino?

Esta quiebra no influye en el servicio de Correo Argentino.

Finalmente, Espósito aclaró que "no hay que confundir la empresa Correo Argentino con el servicio Correo Argentino. Tienen el mismo nombre, pero la empresa Correo Argentino era la que había obtenido la concesión del servicio del Correo Argentino".

Por eso, "el Correo Argentino seguirá trasladando las urnas en las elecciones y funcionando como siempre, ahora en manos del Estado, ya que la empresa Correo Argentino, que es la de los Macri, está prácticamente sin actividad desde hace mucho tiempo", concluyó.