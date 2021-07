Portezuelo del Viento: "Estamos a punto de dar un paso del que no se retorna sin grandes daños"

A fines de la semana pasada un grupo de juristas pidió suspender la licitación de la obra Portezuelo del Viento, aduciendo de que se corre el riesgo de que la obra sea frenada por la nación y haya que afrontar gastos exorbitantes. Entre ellos, firmó la solicitud Alejandro Pérez Hualde, exmiembro de la Suprema Corte de Justicia, quien habló en MDZ Radio.

¿Por qué han ido a la Fiscalía de Estado a pedir que se revise la licitación de Portezuelo del Viento?

Porque al fiscal es a quien la Constitución le ha encomendado la defensa del patrimonio público. Además, es el abogado de la provincia, que sigue los juicios en los que Mendoza ya se ve involucrada en un marco que en un año ha cambiado: la Corte Suprema de la Nación dijo que no quiere discutir sobre el Río Atuel, sino sobre el entorno de un ecosistema, el Coirco nos pide que hagamos de nuevo una evaluación de impacto ambiental amplio y San Juan está demandando por la Cuenca del Desaguadero y estamos contestando.

La Corte Suprema ha paralizado obras en Santa Cruz, en Neuquén y en San Juan.

Es cierto que el entorno jurídico se ha modificado, pero el Gobierno argumenta que aún no está resuelto, entonces mientras eso ocurre dicen "sigamos avanzando con la licitación". ¿Por qué ustedes plantean que mientras tanto hay que suspender?

Coincido y soy optimista con el resultado de esos juicios. Pero pueden haber son muchos avatares en el camino. Yo pienso que los vamos a ganar, pero ¿cuándo? ¿Quién evita que la Corte con una precautoria suspenda los trabajos? Y hay que parar, entonces los gastos improductivos que genera una obra de esa magnitud son impresionantes. A veces no hay que ir a Tribunales, porque aunque ganemos no ganamos.

Les digo más, por unanimidad los 5 miembros de la Corte en cualquier momento nos van a ordenar una precautoria.

¿Por qué creen que la provincia van a perder plata haciendo Portezuelo del Viento?

A mi no me preocupa tanto si va a ganar o perder plata, porque eso estará en manos de quienes conocen el comportamiento del precio de la energía.

Para un grupo de juristas mendocinos seguir adelante con Portezuelo del Viento es un riesgo económico enorme para Mendoza.

A mi lo que me preocupa es el riesgo procesal de hoy, en este momento esta licitación se puede detener sin más costos de los que hemos incurrido. Si se adjudica no se va a poder frenar sin pagar daños y perjuicios y si se contrata ni le digo, probablemente haya que pagar el lucro cesante.

¿Plantean que se suspenda el proceso o que la obra no se haga?

Eso es un tema que debe determinar nuestra mejor política, la alta de Mendoza: si es que le queremos dar un nuevo destino a esos fondos, cuál es, o si quieren hacer otra licitación. Pero no con estos riesgos, que son muy grandes.

Se puede construir un consenso para realizar inversiones que la provincia necesita y de ningún modo asumir riesgos. Por eso hemos ido al fiscal de Estado, que sabe.

¿Se puede parar en esta instancia?

Sí, está lanzado pero no sabemos si esta mejora de oferta es realmente conveniente. Ya dijimos que la primera no era conveniente y pedimos una mejora. ¿Es suficiente? Eso lo determina la provincia de Mendoza, que le puede decir "no es suficiente, declaramos fracasada la licitación".