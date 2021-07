La Organización Mundial de Turismo pide que se unifiquen los criterios para el ingreso de turistas a Europa

En un informe de las Naciones Unidas (ONU) se evaluó el impacto del COVID-19 en el turismo. La caída de un 80% podría costarle cuatro billones de dólares a la economía mundial. Desde la Organización Mundial del Turismo señalan que la falta de unificación de criterios y los requisitos para ingresar a los distintos países provocará un daño enorme en la principal industria generadora de empleo para los jóvenes y las mujeres.

En MDZ Radio dialogamos con Natalia Bayona, directora de Innovación, Educación e Inversiones de la Organización Mundial de Turismo (OMT) para que nos brindara detalles de la situación global. El Turismo es un gran generador de empleo y de crecimiento económico. Antes de la pandemia, 1,5 billones de turistas se movilizaban, pero con el covid-19 ha caído un 80% ya que la inversión extranjera directa a nivel global también cae en un 74%.

Tenemos 100 millones de empleos en riesgo. El desarrollo de compras, educación , hotelería, congresos, convenciones. Cuando el mundo frena tenemos una realidad en la que hay que actuar de la mejor manera para poder empoderar nuevamente a los jóvenes y las mujeres ya que antes de esta pandemia es la industria turística la gran generadora de trabajo para este sector.

En los últimos días se comunicaron criterios distintos en los países europeos para el ingreso de turistas. Mientras que para los europeos que deseen viajar dentro de la Unión Europea (UE) cuentan con la ayuda del Certificado Covid Digital , que fue aprobado para su uso desde el 1 de julio y que España ya está emitiendo, el resto de los extranjeros se deberán ceñir a criterios distintos según el país de origen y destino.

Los visitantes de otros países extra comunitarios que visiten España por motivos de ocio deberán presentar comprobante de vacunación con uno de los antídotos autorizados por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) o la Organización Mundial de la Salud (OMS), con la segunda dosis administrada al menos 14 días antes de viajar. Si la persona no está inmunizada o recibió una que no tiene las aprobaciones antes mencionadas, no podrá ingresar por motivos turísticos.

Estos requisitos desalientan la movilización. "Bajo el liderazgo de la OMT hemos intentado todo lo posible que tiene que ver con protocolos homogéneos. Hemos creado un comité de crisis para que los diferentes organismos multilaterales y los ministros de turismo a nivel internacional puedan poner un componente de acuerdo".

La vacunación no puede ser la única solución, debe ser una alternativa. Sin dudas, no puede ser obligatoria porque tenemos que generar cierta libertad para que la gente se vacune. Desde la OMT creemos que a la gente vacunada no se debiera exigir el test PCR y sólo pedirlo cuando no esté inmunizada.

Según explicó la representante de innovación de la OMT "la posición de la organización es mucho más liberal y mucho más democrática por lo que creemos que el test puede ser una solución por el momento, pero sin lugar a dudas generar una obligación sobre la vacunación no lo vemos viable porque no sería democrático y no tendría la posibilidad de abrir el turismo nuevamente".

Por otro lado, se están utilizando distintos pasaportes sanitarios. Bayona explica que " el pasaporte sanitario es una parte de lo que se ha venido haciendo para generar confianza en el turista. Es sencillamente una aplicación que nos permite tener la historia clínica de cada uno de los posibles turistas". Claramente es algo muy positivo la inclusión de esta tecnología frente al "mercado negro de PCR" porque además la información de la aplicación es del turista, no del gobierno, ni del software. Además " a través de la tecnología blockchain se puede garantizar la autenticidad de un test PCR o de un certificado de vacunación".

No obstante los esfuerzos por unificar criterios, lo cierto es que la reactivación en este año frente al "parate total" del 2020 no es suficiente para reparar el daño que la pandemia causó en la industria turística. Según relevaron en la ONU "los países en desarrollo serán los más afectados, ya que la ausencia de una vacunación generalizada mantendrá a los turistas alejados".

Los expertos no esperan volver a los niveles de afluencia turística internacionales previos a la pandemia hasta 2023 o incluso después. La reducción del turismo provoca un aumento promedio del 5,5% del desempleo de la mano de obra no cualificada, con una gran variación del 0% al 15%, según la importancia del turismo para la economía. La mano de obra representa alrededor del 30% del gasto de los servicios turísticos, tanto en las economías desarrolladas como en las que están en vías de desarrollo.

En julio del año pasado, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo estimó que una paralización de entre cuatro y doce meses del turismo internacional costaría a la economía mundial entre 1,2 y 3,3 billones de dólares, incluidos los costes indirectos. Por regiones, la que más sufrirá el impacto de la crisis del turismo en su PIB será Centroamérica, que puede perder hasta un 11,1%. Por países, Ecuador será el que más vulnerable después de Turquía, y se dejará hasta un 9,0% de su PIB, Argentina puede perder el 2,4 %, y Colombia el 2,3 %. El descenso sería menor para México (1,6 %) y Brasil (0,6 %).

