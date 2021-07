Con creatividad y ganas, una selección busca juntar dinero y viajar al mundial

Este año el deporte ha tenido dos competiciones importantes. Por un lado, la Copa América donde la selección masculina de fútbol alcanzó el ansiado triunfo. Luego, los Juegos Olímpicos 2020, que continúan en desarrollo. Pero además, estaba previsto el mundial de Waterpolo, que se haría en territorio argentino y en el cual participaría el equipo sub 20. Eso no pasó y las historias de vida que contaremos en esta nota tiene que ver justamente con la ilusión de todo un seleccionado que no se rinde.

Con mucha ilusión, los deportistas esperaban ansiosos la llegada de este evento. En principio, este se iba a desarrollar en Argentina, pero la organización consideró oportuno cambiar la sede como medida preventiva por la situación epidemiológica. Ahí fue cuando todos los planes de los deportistas cayeron por la borda. La competencia deportiva se trasladó a otro continente y el país elegido fue nada menos que República Checa.

“Tuvimos la grata noticia de que este año el campeonato mundial era en Argentina, con lo cual se aseguraba la participación sin costo y con la posibilidad de que la federación recibiera ingresos por la organización del mundial”, comenzó a relatar Gabriel Martino, entrenador de la selección sub 20 de waterpolo, a MDZ Radio.

En junio, con la noticia del cambio de sede. el equipo se enteró que debe disponer de 3 mil dólares por jugador, “un número que no tenemos y que tampoco estaba en nuestro presupuesto”, para poder viajar a demostrar su destreza en el viejo continente.

Debido a esto, comenzó la disyuntiva de cómo hacer para viajar y la creatividad no tardó en llegar. “Fueron los padres quienes sugirieron poner el dinero y a través de una iniciativa de los jugadores aprobamos la idea de vender alfajores y hacer otras cosas”, relató Martino.

La selección de waterpolo no se rinde en su afán de viajar al mundial sub 20.

Por último, el cabeza de equipo señaló que al no ser un “deporte popular” en Argentina, “se hace difícil conseguir el apoyo privado, lo que se alcanza son ayudas o donaciones pero es dificultoso alcanzar sponsors”. Por esto, toda colaboración para esta ocasión es bien recibida y pueden hacerlo al CBU 0000003100071387427513 y el alias es mundialpraga21.