El publicista "Chacho" Puebla brinda tips para monetizar tu carrera y ser feliz

Horacio "Chacho" Puebla, publicista y creativo, participó en el programa "No cantes victoria", por MDZ Radio. En su columna semanal dejó algunos ítems para aprender a monetizar las profesiones elegidas.

En primera instancia, Chacho detalló: "Te tenés que acercar al dinero. Casi toda la gente creativa, profesional académica que no está muy en contacto cercano al dinero, como que le tiene rechazo. Como que la plata es todo lo malo de la humanidad, como lo negativo. Pero los humanos entendemos en esta sociedad que el valor más importante es el dinero. Yo no estoy de acuerdo, pero la mayoría decidió eso".

En esta oportunidad, el publicista, brinda un claro ejemplo en cómo las personas deben enfocarse en monetizar las pasiones o profesiones.

El ejercicio arranca así: "Primero que hay que preguntarse '¿qué querés hacer?'. En base a esa respuesta, repreguntarse: '¿qué tipo de profesional seré?' y por último consultarse '¿podré vivir de eso?'".

Con esos interrogantes hay que empezar a visualizar: "¿Cómo quiero vivir? ¿quiero alquilar o tener una casa propia? ¿quiero vacaciones? etc".

Una vez que las consultas están saldadas, buscar cuánto gana un profesional de las mismas características y ahí tomar una decisión sobre avanzar sobre la profesión elegida.

Frente a este panorama, Chacho indicó lo siguiente: "Ahora estás en una disyuntiva. O cambiás lo que querés hacer, o cambiás cómo querés vivir. Pero si no cambiás una de las dos cosas, te va a costar ser feliz porque no vas a empatar los dos lados. Uno de los problemas de la felicidad es cuando vos no cumplís las expectativas".

“Si tengo la expectativa de que voy a ser millonario, son muy bajas las posibilidades de que eso pase. No es imposible, pero las probabilidades son bajas. Si vos elegís otro camino o entendés otro camino es importante entender que vas a ser más feliz porque vas a estar más de acuerdo con el estilo de vida que querés tener. Yo creo que eso es lo más importante para empezar a entender cómo quiero vivir y en base a eso vas a armar el negocio", argumentó el entrevistado.

Por último, sintetizó: "El error que yo siempre cometí fue decir no me interesa tanto la política, no me interesa la economía, yo soy creativo. Y perdí un montón de años en no entender cómo funcionaban las cosas. Te guste o no, necesitas dinero para moverte en el mundo. Y si entendés cómo funciona el dinero se hace un poco más fácil. Hay una frase que siempre digo, todo lo que no entendés te juega en contra. Entonces, si vos entendés más o menos cómo funciona es más difícil que te caguen. O es más difícil que hablen de cosas que no comprendes".

Escuchá la nota acá.