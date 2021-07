Una provincia busca eliminar el Registro de la Propiedad Automotor

Hugo Laricchia, dirigente de Vamos Mendocinos y precandidato a senador provincial, visitó los estudios de MDZ Radio. Habló sobre las propuestas de este partido alternativo, entre ellas desadherir al Registro de la Propiedad Automotor, y las motivaciones para participar en política. Dijo que se siente culpable de que una generación de jóvenes quieran irse del país porque no ven posibilidades.

El frente Vamos Mendocinos se constituyó para estas elecciones. Integra partidos como el Mendo Exit -del cual Laricchia es uno de los referentes-, Partido Demócrata, Partido Libertario, Coalición Cívica, Unidos, Servir, Mendoza Despierta y otros departamentales.

Laricchia criticó a los políticos que están "atornillados a las bancas" desde hace años. Entre ellos citó a Julio Cobos, Alfredo Cornejo y Adolfo Bermejo. "Cuando mi hija nació, Bermejo era diputado, hoy sigue en el Congreso y mis hijas ya van a la facultad", ejemplificó en ese sentido.

Luego indicó qué lo motiva a ingresar al mundo de la política, donde está incursionando por primera vez: "En mi caso particular es por la angustia que me produce ver a mis hijas de 18 y 20 años googleando dónde irse a vivir por desesperanza, porque sienten que acá no hay oportunidades".

Hugo Laricchia.

Así, Laricchia continuó explicando: "Nuestra generación debe hacer un mea culpa, hemos hecho las cosas muy mal. Mis hijas dicen que no quieren vivir esperando el cierre de la tarjeta. Es que una juega al handball, se quería comprar zapatillas y le dije que esperáramos al mes siguiente. Ahí me retrucó que ella, que tiene contacto con chicas del resto del mundo, no ve que les pase esto afuera, 'cuando les hace falta un par de zapatillas, van y las compran'. Mis nietos no tienen que nacer en Sidney".

Las propuestas de Vamos Mendocinos y la crítica al Registro Automotor

Laricchia dijo que la cultura mendocina, "que llenó a Mendoza de inmigrantes e hizo de este desierto un oasis, se perdió y debemos recuperarla". Pero, aclaró: "La Mendoza pujante, que atraía gente de todo el mundo, no la hicieron 'anabeles'" (por Fernández Sagasti)".

¿Cómo salimos adelante? "A la mendocina", respondió el entrevistado. "Nosotros presentamos un estudio en el que demostrado que el Estado Nacional, entre lo que pone y saca de Mendoza, se queda con 1500 millones de dólares al año nuestros, un Portezuelo y medio. Siendo que estamos tratando de hacer la obra del siglo hace 30 años, todos los años regalamos uno y medio".

En aquel sentido, Laricchia dijo que "si nosotros impidiéramos que nos impongan condiciones de populismo y de gastarse el futuro en el presente, sería distinto porque los mendocinos somos cuidadosos". Para eso "hay que cambiar algunas leyes, pero muchísimas otras no hacen falta".

Entre las propuestas dijo que una opción es licitar y concesionar una línea aérea entre Mendoza y San Rafael, que generaría -según detalló- más fuentes de trabajo, mejoraría las condiciones e incluso habría menos accidentes de ruta. "El espacio aéreo mendocino es de Mendoza, ¿en qué momento cedimos eso? se lo apropiaron mediante un decreto el último día de un gobierno militar absolutamente inconstitucional y nadie lo ha cuestionado".

Para Laricchia, "la Nación nos saquea a los mendocinos individualmente". Un ejemplo con el que cerró esa idea fue el del "Registro de la Propiedad Automotor, que es una cueva de ladrones, primos de los que algunas vez fueron políticos. Podríamos salir de eso simplemente con proyecto de ley para desadherir y crear propios. Así mejoraríamos la vida de los mendocinos, poniendo un costo razonable. No beneficiando al primo de un senador que ya ha muerto y siguen robándonos todos los días", concluyó.